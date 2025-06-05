Мобилизованные устроили беспорядки в столице: подробности громкого скандала в ТЦК

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Кречмаровская Наталия
В сборном пункте города Киева мобилизованные устроили бунт – соответствующее видео распространялось по сети интернет. Ситуацию прокомментировали в Киевском городском ТЦК.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
В терцентре сообщили, что комментируют ситуацию, чтобы предотвратить распространение искаженной информации. В столичном ТЦК подтвердили, что беспорядки начались во время подготовки команд к отправке граждан, призванных по мобилизации в учебные центры
Также в ТЦК традиционно призывали граждан проверять информацию, быть беспристрастными и не распространять непроверенные, обезображенные и манипулятивные сообщения.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что накануне мобилизованный пытался скрыться от ТЦК из автобуса прямо на дороге.
В среду в интернете распространялось видео, на котором мужчина фактически сидел на окне автобуса, а мужчины в военной форме пытались его затолкать в автобус. В сообщениях к видео сообщали, что мобилизованный пытался скрыться через окно. Эта ситуация произошла на дороге в Киеве.
В столичном ТЦК сообщили, что военнослужащие успели схватить мобилизованного за ноги и, придерживая извне, помогли ему вернуться в автобус. Держали мужчину, чтобы предотвращать возникновение опасной ситуации на дороге.
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