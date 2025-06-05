Мобилизованные устроили беспорядки в столице: подробности громкого скандала в ТЦК

В сборном пункте города Киева мобилизованные устроили бунт – соответствующее видео распространялось по сети интернет. Ситуацию прокомментировали в Киевском городском ТЦК.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

В терцентре сообщили, что комментируют ситуацию, чтобы предотвратить распространение искаженной информации. В столичном ТЦК подтвердили, что беспорядки начались во время подготовки команд к отправке граждан, призванных по мобилизации в учебные центры

"Для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы для обеспечения порядка и предотвращения эскалации конфликтов, которые могли обернуться произволом. В дальнейшем граждане, призванные по мобилизации, были направлены в учебные центры в соответствии с распределениями команд", — пояснили ситуацию в столичном терцентре.

Также в ТЦК традиционно призывали граждан проверять информацию, быть беспристрастными и не распространять непроверенные, обезображенные и манипулятивные сообщения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что накануне мобилизованный пытался скрыться от ТЦК из автобуса прямо на дороге.

В среду в интернете распространялось видео, на котором мужчина фактически сидел на окне автобуса, а мужчины в военной форме пытались его затолкать в автобус. В сообщениях к видео сообщали, что мобилизованный пытался скрыться через окно. Эта ситуация произошла на дороге в Киеве.

В столичном ТЦК сообщили, что военнослужащие успели схватить мобилизованного за ноги и, придерживая извне, помогли ему вернуться в автобус. Держали мужчину, чтобы предотвращать возникновение опасной ситуации на дороге.



