logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Мобилизованные устроили беспорядки в столице: подробности громкого скандала в ТЦК
commentss НОВОСТИ Все новости

Мобилизованные устроили беспорядки в столице: подробности громкого скандала в ТЦК

Мобилизованные начали бунтовать: громкий скандал в ТЦК Киева

сегодня, 14:25 comments1229
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В сборном пункте города Киева мобилизованные устроили бунт – соответствующее видео распространялось по сети интернет. Ситуацию прокомментировали в Киевском городском ТЦК.

Мобилизованные устроили беспорядки в столице: подробности громкого скандала в ТЦК

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

В терцентре сообщили, что комментируют ситуацию, чтобы предотвратить распространение искаженной информации. В столичном ТЦК подтвердили, что беспорядки начались во время подготовки команд к отправке граждан, призванных по мобилизации в учебные центры

"Для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы для обеспечения порядка и предотвращения эскалации конфликтов, которые могли обернуться произволом. В дальнейшем граждане, призванные по мобилизации, были направлены в учебные центры в соответствии с распределениями команд", — пояснили ситуацию в столичном терцентре.

Также в ТЦК традиционно призывали граждан проверять информацию, быть беспристрастными и не распространять непроверенные, обезображенные и манипулятивные сообщения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что накануне мобилизованный пытался скрыться от ТЦК из автобуса прямо на дороге.

В среду в интернете распространялось видео, на котором мужчина фактически сидел на окне автобуса, а мужчины в военной форме пытались его затолкать в автобус. В сообщениях к видео сообщали, что мобилизованный пытался скрыться через окно. Эта ситуация произошла на дороге в Киеве.

В столичном ТЦК сообщили, что военнослужащие успели схватить мобилизованного за ноги и, придерживая извне, помогли ему вернуться в автобус. Держали мужчину, чтобы предотвращать возникновение опасной ситуации на дороге.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/KyivMTCK/posts/pfbid0jUGC2Gvoy4CntMjnD8yiWyby6JbihPXkcpuncva3h14t8KNmEEKQiyszxSd1yxyal
Теги:

Новости

Все новости