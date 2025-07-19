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Mercedes влетел на террасу кафе в центре Киева: есть раненые

В центре Киева водитель Mercedes вылетела на тротуар и травмировала женщину: та отдыхала на летней террасе кафе

19 июля 2025, 20:48
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Ткачова Марія

Вечером 19 июля на улице Саксаганского в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Автомобиль вылетел из проезжей части прямо на тротуар, где в это время находились люди.

Mercedes влетел на террасу кафе в центре Киева: есть раненые

Масштабное ДТП в центре Киева

По предварительным данным, около 19:25 водитель за рулем Mercedes потеряла контроль над автомобилем, выехала за пределы дороги и на скорости врезалась в летнюю террасу одного из кафе. В результате была травмирована 28-летняя женщина, которая как раз отдыхала на террасе. Ее с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение — медики оказывают необходимую помощь.

По словам самой водительницы, в момент движения на пол в салоне упал мобильный телефон. Она пыталась его поднять, отвлеклась от дороги и потеряла управление. Известно, что по предварительным результатам осмотра женщина была трезвой.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа ГУНП в Киеве, патрульная полиция и врачи. Обстоятельства аварии выясняются, производится фиксация всех деталей происшествия, после чего будет предоставлена правовая квалификация.

Полиция призывает водителей быть внимательными за рулем и не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в прошлом году Донецкой областной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении клирика Украинской православной церкви, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ России. Обвинительный акт уже направлен в суд.
По данным следствия, в феврале 2025 г. настоятель двух храмов в Волновахском районе, имея сан протоиерея и подчиняясь Покровскому викариатству УПЦ (в юрисдикции Киевской митрополии), сознательно согласился сотрудничать с представителем спецслужбы страны-агрессора.



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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/politseiski-ziasovuiut-obstavyny-dtp-iz-poterpilymy-na-vulytsi-saksahanskoho
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