Mercedes влетел на террасу кафе в центре Киева: есть раненые

Вечером 19 июля на улице Саксаганского в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Автомобиль вылетел из проезжей части прямо на тротуар, где в это время находились люди.

Масштабное ДТП в центре Киева

По предварительным данным, около 19:25 водитель за рулем Mercedes потеряла контроль над автомобилем, выехала за пределы дороги и на скорости врезалась в летнюю террасу одного из кафе. В результате была травмирована 28-летняя женщина, которая как раз отдыхала на террасе. Ее с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение — медики оказывают необходимую помощь.



По словам самой водительницы, в момент движения на пол в салоне упал мобильный телефон. Она пыталась его поднять, отвлеклась от дороги и потеряла управление. Известно, что по предварительным результатам осмотра женщина была трезвой.



На месте инцидента работает следственно-оперативная группа ГУНП в Киеве, патрульная полиция и врачи. Обстоятельства аварии выясняются, производится фиксация всех деталей происшествия, после чего будет предоставлена правовая квалификация.



Полиция призывает водителей быть внимательными за рулем и не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.



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