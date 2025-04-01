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Медийный образ Кадырова раскручивали пиарщики из Киева: как это произошло

Медийщики в столице работали над раскруткой Кадырова и других российских топ-чиновников

сегодня, 15:02
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Кречмаровская Наталия

В Киевской области правоохранители разоблачили PR-агентство, работавшее с российскими заказчиками. Пиарщики занимались медийной раскруткой российских топ-чиновников, среди которых был, как сообщили в Офисе Генерального прокурора, глава Чеченской Республики.

Медийный образ Кадырова раскручивали пиарщики из Киева: как это произошло

Иллюстративное фото

На противоправных действиях разоблачили руководителя и сотрудника украинского PR-агентства, принадлежащего гражданину государства-агрессора. Лицам сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

В ходе следствия было установлено, что подозреваемые, находясь в столице, оказывали услуги репутационного менеджмента российским топ-чиновникам.

Они помогали раскручивать медийные образы председателя Чеченской Республики, руководителей российской государственной корпорации "ВЕБ.РФ" и банка "ВТБ", — говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что в обязанности пиарщиков входило проведение анализа публичной репутации граждан России и разработка методики ее улучшения.

Подозреваемые широко использовали в своей работе "ботофермы", которые от имени россиян генерировали положительные комментарии относительно их государственных деятелей.

Также пиарщики на специально созданных новостных сайтах публиковали материалы по дискредитации ВСУ.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по ходатайству прокуроров им избраны меры пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин, как писал портал "Комментарии", "открыл последние карты" против президента Украины Владимира Зеленского.




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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/pravooxoronci-vikrili-na-kiyivshhini-pr-agentstvo-yake-pracyuvalo-na-voroga
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