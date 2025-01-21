Массовое избиение ребенка в Киевской области: первый парень получил подозрение

16-летнему юноше, который фигурирует среди других участников избиения несовершеннолетней в городе Белая Церковь, поставлено в известность о подозрении по факту пытки малолетней и вымогательства у нее средств. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Отдела коммуникации полиции Киевской области.

Задержанный подозреваемый, фото: НПУ

Следователи полиции Киевской области установили, что фигурант и другие несовершеннолетние собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю потерпевшую.

В дальнейшем с целью устрашения девочки подозреваемый угрожал и ударил ее по голове, после чего распылил в лицо газовый баллончик.

Одновременно с физической расправой фигурант оказывал на потерпевшую психологическое давление и требовал с нее средства в сумме 15 тысяч гривен.

Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили несовершеннолетнему о подозрении по факту пыток и вымогательств денежных средств во время военного положения (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

В отношении еще трех несовершеннолетних полицейские Киевщины расследуют уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса.

Напомним, в Киевской области в городе Белая Церковь старшеклассники избили девочку. Били все по кругу, обижали, бросали жвачку в волосы, а также требовали деньги. Драку снимали сами же подростки на видео, которое потом попало в сеть.

На видео видно, что девочку бьют около десяти школьников, руками, ногами в лицо, живот и по голове. В полиции Киевской области сообщили, что мать девочки написала заявление в полицию 11 января. Выяснилось, что потерпевшей всего 12 лет, а били ее 15- и 16-летние парни и 12-летняя девочка.