logo

BTC/USD

108007.13

ETH/USD

2505.64

LTC/USD

95.73

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Массированная атака по Украине: в Киевской области есть погибшие и раненые
commentss НОВОСТИ Все новости

Массированная атака по Украине: в Киевской области есть погибшие и раненые

Враг нанес массированный удар по Украине: больше всего досталось Киевщине

сегодня, 06:58 comments1665
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня ночью Россия нанесла массированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, крылатых ракет типа "Калибр", Х-101, Х-59/69 и баллистических ракет. Воздушная тревога звучала на территории всей Украины, работала ПВО. О последствиях атаки по Украине, а также о средствах поражения, которые были задействованы и сколько было сбито, позже сообщат Воздушные Силы обороны Украины.

Массированная атака по Украине: в Киевской области есть погибшие и раненые

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Как сообщает портал "Комментарии", большинство средств поражения – ракеты и "шахеды" летели на Киев и Киевскую область, в результате чего произошли масштабные разрушения, а также есть погибшие и раненые.

По данным начальника Киевской ОВА Николая Калашника по состоянию на 5 утра, в Киевской области в результате вражеской атаки этой ночью погибли три человека.

Два человека были обнаружены во время тушения пожара в Обуховском районе.

Еще один человек погиб в Бучанском районе.

Дополнительная информация устанавливается.

В Белоцерковском районе осколочные ранения лица получил мужчина 1966 года рождения. Вся необходимая медицинская помощь предоставлена на месте. Без госпитализации.

Также в Белоцерковском районе пострадали еще 5 человек. Среди них двое детей.

В Фастовском районе пострадали две женщины.

Еще два человека пострадали в Бучанском районе.

В общей сложности уже фиксируется 10 пострадавших.

На местах чрезвычайных ситуаций работает ГСЧС, следственно-оперативные группы и медицинские бригады.

Последствия вражеской атаки фиксируются в Броварском, Белоцерковском, Бучанском, Обуховском районах области.

Массированная атака по Украине: в Киевской области есть погибшие и раненые - фото 2
Массированная атака по Украине: в Киевской области есть погибшие и раненые - фото 3
Массированная атака по Украине: в Киевской области есть погибшие и раненые - фото 4
Массированная атака по Украине: в Киевской области есть погибшие и раненые - фото 5
Массированная атака по Украине: в Киевской области есть погибшие и раненые - фото 6
Массированная атака по Украине: в Киевской области есть погибшие и раненые - фото 7
Массированная атака по Украине: в Киевской области есть погибшие и раненые - фото 8

По данным Киевской ГВА, по состоянию на 4 утра, в связи с российской атакой на столицу по объектам гражданской инфраструктуры столицы зафиксировано:

Голосеевский район:

— повреждение общежития с возгоранием. Пожар ликвидирован.

- падение обломков сбитых вражеских БПЛА в нескольких локациях.

Днепровский район:

- разрушение 2-го этажа частного жилого дома. Без воспламенения.

Шевченковский район:

- повреждение бизнесцентра.

По состоянию на 04:00 подтверждено 11 пострадавших от 18 до 62 лет. Информация уточняется.

На всех местах повреждения работают спасатели, другие службы.

"В воздушном пространстве на подступах к столице еще фиксируются российские ударные БПЛА. Атака врага продолжается. Возможна работа ПВО! Призываем не покидать укрытий до отбоя!" – отмечают в ГВА.

Массированная атака по Украине: в Киевской области есть погибшие и раненые - фото 9
Массированная атака по Украине: в Киевской области есть погибшие и раненые - фото 10
Массированная атака по Украине: в Киевской области есть погибшие и раненые - фото 11
Массированная атака по Украине: в Киевской области есть погибшие и раненые - фото 12
Массированная атака по Украине: в Киевской области есть погибшие и раненые - фото 13
Массированная атака по Украине: в Киевской области есть погибшие и раненые - фото 14
Массированная атака по Украине: в Киевской области есть погибшие и раненые - фото 15
Массированная атака по Украине: в Киевской области есть погибшие и раненые - фото 16

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия заранее готовилась к массированной атаке по применению стратегической авиации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости