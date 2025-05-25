Массированная атака по Украине: в Киевской области есть погибшие и раненые

Сегодня ночью Россия нанесла массированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, крылатых ракет типа "Калибр", Х-101, Х-59/69 и баллистических ракет. Воздушная тревога звучала на территории всей Украины, работала ПВО. О последствиях атаки по Украине, а также о средствах поражения, которые были задействованы и сколько было сбито, позже сообщат Воздушные Силы обороны Украины.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Как сообщает портал "Комментарии", большинство средств поражения – ракеты и "шахеды" летели на Киев и Киевскую область, в результате чего произошли масштабные разрушения, а также есть погибшие и раненые.

По данным начальника Киевской ОВА Николая Калашника по состоянию на 5 утра, в Киевской области в результате вражеской атаки этой ночью погибли три человека.

Два человека были обнаружены во время тушения пожара в Обуховском районе.

Еще один человек погиб в Бучанском районе.

Дополнительная информация устанавливается.

В Белоцерковском районе осколочные ранения лица получил мужчина 1966 года рождения. Вся необходимая медицинская помощь предоставлена на месте. Без госпитализации.

Также в Белоцерковском районе пострадали еще 5 человек. Среди них двое детей.

В Фастовском районе пострадали две женщины.

Еще два человека пострадали в Бучанском районе.

В общей сложности уже фиксируется 10 пострадавших.

На местах чрезвычайных ситуаций работает ГСЧС, следственно-оперативные группы и медицинские бригады.

Последствия вражеской атаки фиксируются в Броварском, Белоцерковском, Бучанском, Обуховском районах области.

По данным Киевской ГВА, по состоянию на 4 утра, в связи с российской атакой на столицу по объектам гражданской инфраструктуры столицы зафиксировано:

Голосеевский район:

— повреждение общежития с возгоранием. Пожар ликвидирован.

- падение обломков сбитых вражеских БПЛА в нескольких локациях.

Днепровский район:

- разрушение 2-го этажа частного жилого дома. Без воспламенения.

Шевченковский район:

- повреждение бизнесцентра.

По состоянию на 04:00 подтверждено 11 пострадавших от 18 до 62 лет. Информация уточняется.

На всех местах повреждения работают спасатели, другие службы.

"В воздушном пространстве на подступах к столице еще фиксируются российские ударные БПЛА. Атака врага продолжается. Возможна работа ПВО! Призываем не покидать укрытий до отбоя!" – отмечают в ГВА.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия заранее готовилась к массированной атаке по применению стратегической авиации.