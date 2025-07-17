Масштабы разрушений ужасают: сколько домов в Киеве восстановили после обстрелов и за какие средства

Российские войска усилили обстрелы Украины — оккупанты для массированной атаки применяют сотни дронов. В разных городах Украины фиксируются разрушения, в результате обстрелов есть жертвы и пострадавшие. Страдает от вражеских ударов и Киев.

Обстрел Киева. Фото из открытых источников

Портал "Комментарии" выяснил, сколько жилых домов в столице было разрушено вражескими ударами и сколько из них уже восстановили.

В Департаменте строительства и жилищного обеспечения на официальный запрос "Комментариев" сообщили, что по состоянию 10 июля в Киеве повреждено 1809 жилых домов. В Департаменте отметили, что данные обновляются по мере фиксации разрушений.

Согласно распоряжению КГГА от 30.05.2022 № 538 определен 41 многоквартирный жилой дом, который получил значительные повреждения и восстанавливается за счет бюджета города Киева.

По данным Департамента было восстановлено 25 жилых домов

в 2022 году – 11 домов;

в 2023 году – 10 домов;

в 2024 году – 1 дом;

в 2025 году – 3 дома.

В 16 жилых домах восстановительные работы продолжаются.

Что касается оплаты и стоимости восстановительных работ, то в Департаменте указали следующие цифры:

2022 год — за счет резервного фонда бюджета города Киева профинансировано выполнение восстановительных работ на сумму 406 232 276,46 грн.

2023 год — общий объем фактически направленных средств на восстановление жилых домов, пострадавших от вооруженной агрессии составил 197 950 760,55 грн, из них: из бюджета города Киева в сумме 191 531 523,42 грн, из резервного фонда города Киева на сумму 6 419 237,13 грн.

2024 год — профинансировано выполнение восстановительных работ на сумму 125 436 095,21 грн.

2025 год — по состоянию на 01.07.2025 профинансировано выполнение строительных работ на сумму 41 835 582,69 грн.

“По 212 многоквартирным домам, в которых в результате вооруженной агрессии РФ были повреждены оконные, дверные блоки и кровли, в 2022 году выполнены восстановительные работы (замена поврежденных оконных и дверных блоков и ремонт кровли) за счет резервного фонда государственного бюджета в соответствии с распоряжением КМУ от 31.05.2022 № 433-р. Общий объем выполненных работ составил 111067682,54 грн. Программа действовала только в 2022 году", – сообщили в Департаменте.

Также в Департаменте добавили, что по состоянию на 10.07.2025 в Киеве в результате боевых действий повреждено 357 объектов частной формы собственности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Безуглая раскритиковала Кличко.



