Масштабы разрушений ужасают: сколько домов в Киеве восстановили после обстрелов и за какие средства

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Кречмаровская Наталия
Российские войска усилили обстрелы Украины — оккупанты для массированной атаки применяют сотни дронов. В разных городах Украины фиксируются разрушения, в результате обстрелов есть жертвы и пострадавшие. Страдает от вражеских ударов и Киев.
Обстрел Киева. Фото из открытых источников
Портал "Комментарии" выяснил, сколько жилых домов в столице было разрушено вражескими ударами и сколько из них уже восстановили.
В Департаменте строительства и жилищного обеспечения на официальный запрос "Комментариев" сообщили, что по состоянию 10 июля в Киеве повреждено 1809 жилых домов. В Департаменте отметили, что данные обновляются по мере фиксации разрушений.
Согласно распоряжению КГГА от 30.05.2022 № 538 определен 41 многоквартирный жилой дом, который получил значительные повреждения и восстанавливается за счет бюджета города Киева.
По данным Департамента было восстановлено 25 жилых домов
в 2022 году – 11 домов;
в 2023 году – 10 домов;
в 2024 году – 1 дом;
в 2025 году – 3 дома.
В 16 жилых домах восстановительные работы продолжаются.
Что касается оплаты и стоимости восстановительных работ, то в Департаменте указали следующие цифры:
2022 год — за счет резервного фонда бюджета города Киева профинансировано выполнение восстановительных работ на сумму 406 232 276,46 грн.
2023 год — общий объем фактически направленных средств на восстановление жилых домов, пострадавших от вооруженной агрессии составил 197 950 760,55 грн, из них: из бюджета города Киева в сумме 191 531 523,42 грн, из резервного фонда города Киева на сумму 6 419 237,13 грн.
2024 год — профинансировано выполнение восстановительных работ на сумму 125 436 095,21 грн.
2025 год — по состоянию на 01.07.2025 профинансировано выполнение строительных работ на сумму 41 835 582,69 грн.
Также в Департаменте добавили, что по состоянию на 10.07.2025 в Киеве в результате боевых действий повреждено 357 объектов частной формы собственности.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Безуглая раскритиковала Кличко.