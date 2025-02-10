Масштабы коррупции впечатляют: в Киеве нашли миллионы долларов и сотни тысяч евро наличными

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Кречмаровская Наталия
В Киеве обнаружили миллионы долларов и сотни тысяч евро в рамках борьбы с коррупцией в Киевском городском совете.
Фото НАБУ
Отмечается, что в рамках следственных действий в банковских ящиках была обнаружена крупная сумма денежных средств: более 6,4 млн дол. США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн.
В НАБУ напомнили, что в начале февраля было разоблачено 10 членов преступной организации, причастных к незаконному завладению ценной столичной землей.
Напомним, что цель проведения операции в Киеве, пишет портал "Комментарии", уничтожение коррупции в земельной и бюджетной сферах Киева.
НАБУ сообщили, что разоблачили и прекратили деятельность преступной организации во главе с медийно-известным бывшим депутатом Киевского городского совета (далее – КМР). "Одно из ключевых направлений деятельности — завладение ценной столичной землей под застройку и взятие под полный контроль процедуры принятия местными властями решений о предоставлении прав на землю", — сообщили в НАБУ.
Среди подозреваемых:
экс-депутат КМР, руководитель преступной организации;
заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (далее – КГГА);
глава и член постоянной комиссии КМР по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений, действующие депутаты КМР;
первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий;
четверо других лиц.
В порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 7 участников преступной организации.
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