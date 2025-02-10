Масштабы коррупции впечатляют: в Киеве нашли миллионы долларов и сотни тысяч евро наличными

В Киеве обнаружили миллионы долларов и сотни тысяч евро в рамках борьбы с коррупцией в Киевском городском совете.

Фото НАБУ

"НАБУ и САП в рамках операции "Чистый город" по коррупции в Киевском горсовете провели ряд обысков у связанных с организатором преступной схемы лиц", — сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Отмечается, что в рамках следственных действий в банковских ящиках была обнаружена крупная сумма денежных средств: более 6,4 млн дол. США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн.

В НАБУ напомнили, что в начале февраля было разоблачено 10 членов преступной организации, причастных к незаконному завладению ценной столичной землей.









Напомним, что цель проведения операции в Киеве, пишет портал "Комментарии", уничтожение коррупции в земельной и бюджетной сферах Киева.

НАБУ сообщили, что разоблачили и прекратили деятельность преступной организации во главе с медийно-известным бывшим депутатом Киевского городского совета (далее – КМР). "Одно из ключевых направлений деятельности — завладение ценной столичной землей под застройку и взятие под полный контроль процедуры принятия местными властями решений о предоставлении прав на землю", — сообщили в НАБУ.

Среди подозреваемых:

экс-депутат КМР, руководитель преступной организации;

заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (далее – КГГА);

глава и член постоянной комиссии КМР по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений, действующие депутаты КМР;

первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий;

четверо других лиц.

В порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 7 участников преступной организации.







