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Масштабный теракт в центре Киева: план Москвы с большим количеством жертв не сработал

Масштабный теракт в центре Киева: СБУ задержала агентку РФ, готовившую подрыв взрывчатки

сегодня, 13:35
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Кречмаровская Наталия

В центре Киева готовили масштабный теракт – Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая готовила подрыв взрывчатки у здания одного из структурных подразделений СБУ.

Масштабный теракт в центре Киева: план Москвы с большим количеством жертв не сработал

Фото СБУ

В СБУ уточнили, что данное здание сейчас не используется сотрудниками спецслужбы. Работники на период полномасштабного вторжения передислоцированы на запасные пункты работы. Однако подрыв взрывчатки возле здания мог привести к большим жертвам среди гражданских прохожих в центральной части города.

“На месте происшествия у задержанной обнаружена сумка, в которой находилось самодельное взрывное устройство мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте. Такого заряда достаточно, чтобы серьезно повредить здание и нанести смертельное поражение людям, которые находятся вокруг эпицентра взрыва”, — говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что РФ дистанционно завербовала для подготовки теракта 22-летнюю наркозависимую из Львова, которая искала скорые деньги на Телеграмм-каналах.

Отмечается, что по указанию врага приехала в Киев. Для нее российский куратор раньше времени арендовал квартиру в центре города.

“После заселения во временное жилье она забрала из-за курьерской доставки миникамеру видеонаблюдения и установила ее на балконе. С помощью удаленного доступа враг получил возможность в режиме онлайн следить за центральной улицей Киева и, таким образом, хотел зафиксировать последствия теракта”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу "на горячем", когда она забрала из тайника сумку со взрывчаткой и направлялась в арендованную квартиру.

У задержанной был проведен обыск, в результате которого дополнительно изъяли мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российской спецслужбой.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленнице грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Масштабный теракт в центре Киева: план Москвы с большим количеством жертв не сработал - фото 2
Масштабный теракт в центре Киева: план Москвы с большим количеством жертв не сработал - фото 3
Масштабный теракт в центре Киева: план Москвы с большим количеством жертв не сработал - фото 4
Масштабный теракт в центре Киева: план Москвы с большим количеством жертв не сработал - фото 5
Масштабный теракт в центре Киева: план Москвы с большим количеством жертв не сработал - фото 6


Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", разоблачили брачные махинации.






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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-ahentku-rf-yaka-hotuvala-terakt-u-tsentri-kyieva
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