Масштабный теракт в центре Киева: план Москвы с большим количеством жертв не сработал

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Кречмаровская Наталия
В центре Киева готовили масштабный теракт – Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая готовила подрыв взрывчатки у здания одного из структурных подразделений СБУ.
Фото СБУ
В СБУ уточнили, что данное здание сейчас не используется сотрудниками спецслужбы. Работники на период полномасштабного вторжения передислоцированы на запасные пункты работы. Однако подрыв взрывчатки возле здания мог привести к большим жертвам среди гражданских прохожих в центральной части города.
В СБУ рассказали, что РФ дистанционно завербовала для подготовки теракта 22-летнюю наркозависимую из Львова, которая искала скорые деньги на Телеграмм-каналах.
Отмечается, что по указанию врага приехала в Киев. Для нее российский куратор раньше времени арендовал квартиру в центре города.
Отмечается, что сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу "на горячем", когда она забрала из тайника сумку со взрывчаткой и направлялась в арендованную квартиру.
У задержанной был проведен обыск, в результате которого дополнительно изъяли мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российской спецслужбой.
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Злоумышленнице грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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