Масштабные отключения газа анонсировали в Киевской области: адреса

В Киевском филиале "Газсети" предупредили о временном отключении газа в населенных пунктах Киевской области.

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Так, г. Тетиев с 09:00 – 7 апреля до 16:00 – 11 апреля частично будет прекращено газоснабжение (распределение природного газа) по следующим адресам:

ул. Садовая;

ул. Владимира Сиранчука (Герцена);

ул. Заречное;

ул. Панченко;

ул. Луговая;

пер. Садовый.

В с. Фурсы, 9 апреля с 08:00 до 17:00 частично будет прекращено газоснабжение (распределение природного газа) в дома по следующим адресам:

ул. Кольцевая;

ул. Полевая;

ул. Сагайдачного;

ул. Независимость;

ул. Грушевского.

В с. Большая Снитинка с 14 апреля по 18 апреля – частично будет прекращено газоснабжение (распределение природного газа) потребителям.

В с. Шкаровка с 08:00 – 14 апреля по 17:00 16 апреля частично будет прекращено газоснабжение (распределение природного газа) жителям.

Причиной ограничения газоснабжения называют проведение плановых и ремонтных работ.

К потребителям обратились с просьбой перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать до указанного времени. Как отметили в компании, возобновление газоснабжения будет производиться работниками Киевского филиала "Газсети".

Напомним, в украинском информационном пространстве распространяются новости о возможном повышении тарифов на электроэнергию и газ. Однако в Министерстве энергетики Украины, как писал портал "Комментарии", предупредили, что эта информация не соответствует действительности.

Отмечается, что в Кабинете министров Украины неоднократно заявляли, что вопрос пересмотра тарифов на электроэнергию и газ сейчас в повестке дня не стоит.



