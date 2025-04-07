Масштабные отключения газа анонсировали в Киевской области: адреса

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Кречмаровская Наталия
В Киевском филиале "Газсети" предупредили о временном отключении газа в населенных пунктах Киевской области.
Иллюстративное фото
Так, г. Тетиев с 09:00 – 7 апреля до 16:00 – 11 апреля частично будет прекращено газоснабжение (распределение природного газа) по следующим адресам:
ул. Садовая;
ул. Владимира Сиранчука (Герцена);
ул. Заречное;
ул. Панченко;
ул. Луговая;
пер. Садовый.
В с. Фурсы, 9 апреля с 08:00 до 17:00 частично будет прекращено газоснабжение (распределение природного газа) в дома по следующим адресам:
ул. Кольцевая;
ул. Полевая;
ул. Сагайдачного;
ул. Независимость;
ул. Грушевского.
В с. Большая Снитинка с 14 апреля по 18 апреля – частично будет прекращено газоснабжение (распределение природного газа) потребителям.
В с. Шкаровка с 08:00 – 14 апреля по 17:00 16 апреля частично будет прекращено газоснабжение (распределение природного газа) жителям.
Причиной ограничения газоснабжения называют проведение плановых и ремонтных работ.
К потребителям обратились с просьбой перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать до указанного времени. Как отметили в компании, возобновление газоснабжения будет производиться работниками Киевского филиала "Газсети".
Напомним, в украинском информационном пространстве распространяются новости о возможном повышении тарифов на электроэнергию и газ. Однако в Министерстве энергетики Украины, как писал портал "Комментарии", предупредили, что эта информация не соответствует действительности.
Отмечается, что в Кабинете министров Украины неоднократно заявляли, что вопрос пересмотра тарифов на электроэнергию и газ сейчас в повестке дня не стоит.
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