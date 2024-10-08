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Масштабные отключения газа анонсировали в Киеве: адреса

Причины отключения газа в Киеве

сегодня, 21:05
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Кречмаровская Наталия

В столице анонсировали временное прекращение поставок газа. Отключение анонсировали в трех районах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Киевгаза".

Масштабные отключения газа анонсировали в Киеве: адреса

Иллюстративное фото

"В связи с проведением аварийных работ по замене задвижки на газопроводе среднего давления, 10 октября с 9:00 до 11 октября 11:00 распределение газа будет временно прекращено", — говорится в сообщении компании.

Поставки газа прекратят по адресам:

Подольский район:

  • ул. Алексея Терехина, 7

  • ул. Кирилловская, 103

  • ул. Копыловская, 69, 38, 1/7

  • ул. Сырецкая, 33, 25А, 37

  • пер. Бондарский, 3

  • ул. Петропавловская, 54А, 40, 47, 44/34, 29Г, 37

  • ул. Елены Телиги, 12Б

  • пер. Рясный, 17, 24

Шевченковский район:

  • ул. Рижская, 21, 1, 73Б, 73Г, 73А

  • ул. Дорогожицкая, 20, 10, 12

  • ул. Ольжича, 25

  • ул. Юрия Ильенко, 48, 42

  • ул. Гарета Джонса, 8, 15

  • ул. Дегтяревская, 46

  • ул. Владимира Сальского, 19, 4

  • ул. Бакинская, 30, 6/2, 22

  • ул. Максима Берлинского, 12

  • ул. Вавиловых, 3, 10

  • ул. Щусева, 29/5

  • ул. Олешковская, 8/1

Оболонский район:

  • просп. Степаны Бандеры, 11.

"Жителей указанных домов просим перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами и предоставить представителям АО "Киевгаз" беспрепятственный доступ ко всем газифицированным помещениям домов", — обратились с просьбой к потребителям в Киеве.

Также сообщается, что восстановление газораспределения будет осуществляться при отсутствии нарушений Правил безопасности систем газоснабжения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что зимой в Украине могут отключать газ для экономии.



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Источник: https://www.facebook.com/kyivgaz.ua/posts/pfbid02eA9uYtgd2axoPhoV1NLnhaGgu78wAXrsSpsGx1QYuP3uY34ijCg8yqSvJ9n2Rw31l
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