Масштабные отключения газа анонсировали в Киеве: адреса

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Кречмаровская Наталия
В столице анонсировали временное прекращение поставок газа. Отключение анонсировали в трех районах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Киевгаза".
Иллюстративное фото
"В связи с проведением аварийных работ по замене задвижки на газопроводе среднего давления, 10 октября с 9:00 до 11 октября 11:00 распределение газа будет временно прекращено", — говорится в сообщении компании.
Поставки газа прекратят по адресам:
Подольский район:
ул. Алексея Терехина, 7
ул. Кирилловская, 103
ул. Копыловская, 69, 38, 1/7
ул. Сырецкая, 33, 25А, 37
пер. Бондарский, 3
ул. Петропавловская, 54А, 40, 47, 44/34, 29Г, 37
ул. Елены Телиги, 12Б
пер. Рясный, 17, 24
Шевченковский район:
ул. Рижская, 21, 1, 73Б, 73Г, 73А
ул. Дорогожицкая, 20, 10, 12
ул. Ольжича, 25
ул. Юрия Ильенко, 48, 42
ул. Гарета Джонса, 8, 15
ул. Дегтяревская, 46
ул. Владимира Сальского, 19, 4
ул. Бакинская, 30, 6/2, 22
ул. Максима Берлинского, 12
ул. Вавиловых, 3, 10
ул. Щусева, 29/5
ул. Олешковская, 8/1
Оболонский район:
просп. Степаны Бандеры, 11.
"Жителей указанных домов просим перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами и предоставить представителям АО "Киевгаз" беспрепятственный доступ ко всем газифицированным помещениям домов", — обратились с просьбой к потребителям в Киеве.
Также сообщается, что восстановление газораспределения будет осуществляться при отсутствии нарушений Правил безопасности систем газоснабжения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что зимой в Украине могут отключать газ для экономии.
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