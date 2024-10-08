Масштабные отключения газа анонсировали в Киеве: адреса

В столице анонсировали временное прекращение поставок газа. Отключение анонсировали в трех районах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Киевгаза".



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"В связи с проведением аварийных работ по замене задвижки на газопроводе среднего давления, 10 октября с 9:00 до 11 октября 11:00 распределение газа будет временно прекращено", — говорится в сообщении компании.

Поставки газа прекратят по адресам:

Подольский район:

ул. Алексея Терехина, 7

ул. Кирилловская, 103

ул. Копыловская, 69, 38, 1/7

ул. Сырецкая, 33, 25А, 37

пер. Бондарский, 3

ул. Петропавловская, 54А, 40, 47, 44/34, 29Г, 37

ул. Елены Телиги, 12Б

пер. Рясный, 17, 24

Шевченковский район:

ул. Рижская, 21, 1, 73Б, 73Г, 73А

ул. Дорогожицкая, 20, 10, 12

ул. Ольжича, 25

ул. Юрия Ильенко, 48, 42

ул. Гарета Джонса, 8, 15

ул. Дегтяревская, 46

ул. Владимира Сальского, 19, 4

ул. Бакинская, 30, 6/2, 22

ул. Максима Берлинского, 12

ул. Вавиловых, 3, 10

ул. Щусева, 29/5

ул. Олешковская, 8/1

Оболонский район:

просп. Степаны Бандеры, 11.

"Жителей указанных домов просим перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами и предоставить представителям АО "Киевгаз" беспрепятственный доступ ко всем газифицированным помещениям домов", — обратились с просьбой к потребителям в Киеве.

Также сообщается, что восстановление газораспределения будет осуществляться при отсутствии нарушений Правил безопасности систем газоснабжения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что зимой в Украине могут отключать газ для экономии.