Масштабные ограничения в Киеве 24 февраля: изменения в работе метро и наземном общественном транспорте

В Киеве запланированы масштабные ограничения на понедельник, 24 февраля. В Киевской городской государственной администрации предупредили, что с начала движения и ориентировочно до 19:00 ряд троллейбусов и автобусов будет курсировать с временными переменами.

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В частности, движение транспорта будет организовано:

троллейбуса № 6 – от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбуса № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

автобусов №№ 110, 111, 114 – соответственно ул. Милославской и Дарницкой площади к Европейской площади;

автобуса № 62 – на участках Контрактовая площадь – Европейская площадь и Ботанический сад – Бессарабская площадь.

Кроме того, в Национальной полиции Украины сообщили, что в Киеве будут действовать временные ограничения транспортного движения и парковки в центральной части города в Печерском и Шевченковском районах.

Также утром 24 февраля станция метро Майдан Незалежности временно не будет работать на вход и выход для пассажиров.

“Временные изменения связаны с празднованием на государственном уровне третьей годовщины начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Просим пассажиров учесть изменения и заблаговременно планировать маршруты”, — говорится в сообщении КГГА.

Напомним, что под утро 12 февраля Россия совершила атаку баллистическими ракетами на Киев. В Воздушных силах ВС Украины, как писал портал "Комментарии", сообщили, что враг нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что для отражения шести ракет РФ во время атаки на Киев Украина использовала десять ракет Patriot. Это стоило 30 млн долларов.



