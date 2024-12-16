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Масштабные нарушения выявляют в столице: что заставляет киевлян рисковать

В Киеве частые случаи неправильного использования генераторов, что может привести к пожарам

сегодня, 17:06
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Кречмаровская Наталия

В Киеве из-за обновления графиков стабилизационных ограничений электроснабжения владельцы бизнеса обеспечивают торговые точки альтернативными источниками питания. Самые популярные среди них – генераторы. Однако очень часто горожане пользуются ими неправильно, чем создают опасные ситуации.

Масштабные нарушения выявляют в столице: что заставляет киевлян рисковать

Иллюстративное фото

В эфире "Киев24" работники ГСЧС рассказали, что именно нарушают горожане и как нужно правильно использовать генераторы.

В общем, спасатели проинспектировали один из столичных рынков во время отключения света и обнаружили масштабные нарушения — генераторы устанавливают на лестнице в магазины, недалеко от легковоспламеняющегося товара. Обнаружили случай расположения работающего прибора непосредственно в магазине – продавщица объяснила, что ей тяжело выносить и заносить генератор.

Приборы также не накрывают или накрывают резиновыми ковриками — что тоже является нарушением правил пользования.

В ГСЧП предупредили, что неправильная эксплуатация генераторов может привести к пожарам. Спасатели напомнили основные правила эксплуатации генераторов:

1. Генератор должен быть обязательно огражден, под накрытием, расположение от зданий – минимум 3 м.

2. Когда заканчивается горючее, нужно выключить генератор и дождаться его полного охлаждения и затем уже доливать горючее. Попадание горючего на горячие элементы может привести к возгоранию. Также советуют при заправке генераторов держать рядом огнетушитель.

Напомним, что в Украине действуют нормы потребления ЖКУ, на которые начисляются льготы и субсидии. Портал "Комментарии" сообщал, сколько электроэнергии разрешено потреблять, чтобы в 2024 году получить льготы на оплату.




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Источник: https://t.me/kyivtv/77943
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