Масштабные нарушения выявляют в столице: что заставляет киевлян рисковать

В Киеве из-за обновления графиков стабилизационных ограничений электроснабжения владельцы бизнеса обеспечивают торговые точки альтернативными источниками питания. Самые популярные среди них – генераторы. Однако очень часто горожане пользуются ими неправильно, чем создают опасные ситуации.

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В эфире "Киев24" работники ГСЧС рассказали, что именно нарушают горожане и как нужно правильно использовать генераторы.

В общем, спасатели проинспектировали один из столичных рынков во время отключения света и обнаружили масштабные нарушения — генераторы устанавливают на лестнице в магазины, недалеко от легковоспламеняющегося товара. Обнаружили случай расположения работающего прибора непосредственно в магазине – продавщица объяснила, что ей тяжело выносить и заносить генератор.

Приборы также не накрывают или накрывают резиновыми ковриками — что тоже является нарушением правил пользования.

В ГСЧП предупредили, что неправильная эксплуатация генераторов может привести к пожарам. Спасатели напомнили основные правила эксплуатации генераторов:

1. Генератор должен быть обязательно огражден, под накрытием, расположение от зданий – минимум 3 м.

2. Когда заканчивается горючее, нужно выключить генератор и дождаться его полного охлаждения и затем уже доливать горючее. Попадание горючего на горячие элементы может привести к возгоранию. Также советуют при заправке генераторов держать рядом огнетушитель.

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