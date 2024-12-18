Масштабные махинации при строительстве моста в Киеве: стоимость объекта выросла вдвое

В Киеве в течение шести лет строят Подольский мост, и за это время его цена выросла вдвое – до 8,7 млрд гривен и продолжает расти. В Киевской городской прокуратуре выявили нарушения интересов государства во время проведения строительства Подольского мостового перехода через Днепр в г. Киеве.

Фото Киевской городской прокуратуры

"Установлено, что в апреле 2017 года КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и частное общество заключили договор генподряда на строительство Подольского мостового перехода стоимостью более 4,3 млрд грн. В течение 6 лет сторонами заключались дополнительные соглашения, по которым увеличивался срок выполнения договора и его цена. По состоянию на декабрь 2024 года по договору уплачено более 8,7 млрд гривен”, — объяснили суть дела в прокуратуре.

К тому же, Антимонопольный комитет Украины установил, что 2 участника тендера на проведение строительства (в том числе и победитель) еще в 2017 году согласовывали свои действия. “Так, участники тендера пользовались одним IP-адресом и одним устройством, коммуницировали между собой, привлекали одно и то же уполномоченное лицо. Таким образом, Антимонопольный комитет Украины пришел к выводу, что общества, принимавшие участие в тендере, имеют общие интересы и взаимосвязи”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти общества в течение 2022-2023 годов пытались оспорить решение АКМУ в судах, однако суды всех инстанций отказали в удовлетворении этих требований.

Проверив все факты нарушений и учитывая необходимость достройки моста, что и в дальнейшем потребует расходов из бюджета, прокуратура через суд требует признать недействительным договор генподряда между КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева” и частным обществом, строящим мост с 2017 года.

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