Масштабную партию поддельного товара нашли в Киевской области: что известно

В Киевской области разоблачили незаконное производство, помещение для хранения сырья и готовой продукции. Специалисты Бюро экономической безопасности Украины совместно с сотрудниками Нацполиции разоблачили группу лиц, организовавших подпольное изготовление сигарет.

Фото БЭБ

В БЭБ рассказали, что поддельные сигареты продавали по Telegram-каналу и розничной торговой сети, отправляли товар по почте по всей территории Украины.

Детективы установили и провели обыски, в местах, которые использовались для противоправной деятельности.

"В результате на складах было изъято более 44 тонн табака, из которого фигуранты могли бы изготовить почти 500 тыс. пачек сигарет и около 3,6 млн марок акцизного налога неизвестного происхождения. Кроме того, в грузовиках детективы обнаружили 437,5 тысяч пачек готовой контрафактной продукции известных иностранных производителей. Также изъято 225 рулонов лент для изготовления сигаретных пачек, 70 картонных коробок с упаковками для сигарет, оборудование для подготовки табачной смеси", — сообщили в БЭБ.

В Бюро уточнили, что ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 60 млн грн.

В БЭБ сообщили, что идет досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров).

Специалисты устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности и каналы поступления сырья.

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