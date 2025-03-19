logo

BTC/USD

85821.75

ETH/USD

2041.23

LTC/USD

93.55

USD/UAH

41.72

EUR/UAH

45.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Масштабную партию поддельного товара нашли в Киевской области: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабную партию поддельного товара нашли в Киевской области: что известно

Ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 60 млн грн

19 марта 2025, 21:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Киевской области разоблачили незаконное производство, помещение для хранения сырья и готовой продукции. Специалисты Бюро экономической безопасности Украины совместно с сотрудниками Нацполиции разоблачили группу лиц, организовавших подпольное изготовление сигарет.

Масштабную партию поддельного товара нашли в Киевской области: что известно

Фото БЭБ

В БЭБ рассказали, что поддельные сигареты продавали по Telegram-каналу и розничной торговой сети, отправляли товар по почте по всей территории Украины.

Детективы установили и провели обыски, в местах, которые использовались для противоправной деятельности.

"В результате на складах было изъято более 44 тонн табака, из которого фигуранты могли бы изготовить почти 500 тыс. пачек сигарет и около 3,6 млн марок акцизного налога неизвестного происхождения. Кроме того, в грузовиках детективы обнаружили 437,5 тысяч пачек готовой контрафактной продукции известных иностранных производителей. Также изъято 225 рулонов лент для изготовления сигаретных пачек, 70 картонных коробок с упаковками для сигарет, оборудование для подготовки табачной смеси", — сообщили в БЭБ.

В Бюро уточнили, что ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 60 млн грн.

В БЭБ сообщили, что идет досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров).

Специалисты устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности и каналы поступления сырья.

Напомним, портал "Комментарии" писал, чем вреден магазинный сок.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://esbu.gov.ua/news/beb-ta-natspolitsiia-vykryly-pidpilnyi-tsekh-z-vyhotovlennia-syharet-vylucheno-na-60-mln-hrn-pidaktsyznykh-tovariv
Теги:

Новости

Все новости