Масштабную партию поддельного товара нашли в Киевской области: что известно

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Кречмаровская Наталия
В Киевской области разоблачили незаконное производство, помещение для хранения сырья и готовой продукции. Специалисты Бюро экономической безопасности Украины совместно с сотрудниками Нацполиции разоблачили группу лиц, организовавших подпольное изготовление сигарет.
Фото БЭБ
В БЭБ рассказали, что поддельные сигареты продавали по Telegram-каналу и розничной торговой сети, отправляли товар по почте по всей территории Украины.
Детективы установили и провели обыски, в местах, которые использовались для противоправной деятельности.
В Бюро уточнили, что ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 60 млн грн.
В БЭБ сообщили, что идет досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров).
Специалисты устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности и каналы поступления сырья.
Напомним, портал "Комментарии" писал, чем вреден магазинный сок.
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