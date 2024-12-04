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Масштабную аферу с закупкой для ВСУ разоблачили в Киеве: подробности

Топливную древесину злоумышленники закупали по существенно завышенным ценам

4 декабря 2024, 17:33
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Кречмаровская Наталия

В Киеве разоблачили злоумышленников, которые зарабатывали на закупках для военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности Украины.

Масштабную аферу с закупкой для ВСУ разоблачили в Киеве: подробности

Фото БЭБ

Детективы БЭБ в Киеве установили, что руководитель государственного учреждения в Житомирской области, злоупотребляя служебным положением, совместно с предпринимателями совершил противоправные действия. Стороны заключили три договора о закупке топливной древесины по существенно завышенным ценам.

“С помощью поддельных документов фигуранты осуществили поставки товара, а затем через финансовые операции на подконтрольных счетах обналичили полученные средства. В результате таких действий организованная группа нанесла государственному бюджету ущерб в размере более 10 млн грн”, — сообщили в БЭБ. Также, по данным Бюро, закупку проводили для ВСУ.

В БЭБ уточнили, что досудебное расследование осуществляется по 3 эпизодам. Руководитель государственного учреждения и два предпринимателя сообщены о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".

Пока решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения, следствие продолжается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине разоблачили очередную масштабную аферу — злоумышленники, прикрываясь помощью для военных, завезли большое количество автомобилей.

Детальнее о махинациях с закупкой якобы для военных можно узнать по ссылке.




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Источник: https://esbu.gov.ua/news/beb-u-kyievi-vykrylo-orhanizovanu-zlochynnu-hrupu-iaka-zavolodila-10-mln-hrn-na-zakupivliakh-drov-dlia-zsu
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