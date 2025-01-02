Масштабную аферу с квартирами разоблачили в Киеве: как наказали организатора

Масштабная схема присвоения квартир действовала в Киеве – злоумышленники даже пользовались услугами нотариусов в Харькове. В Киевской городской прокуратуре рассказали о подробностях незаконных действий, совершенных злоумышленниками в 2023 году.

Фото Киевской городской прокуратуры

Отмечается, что злоумышленница вместе с сообщниками, выдававшими себя за владельцев чужих квартир, у частных нотариусов в г. Харькове засвидетельствовали доверенности, в соответствии с которыми владельцы предоставляли право распоряжаться их недвижимостью в столице.

На основании оформленных доверенностей, в мае 2023 года, женщина, по предварительному сговору с другим участниками мошенничества, "приобрела" квартиру в Дарницком районе Киева у своего сообщника.

Кроме того, в июне 2023 года по аналогичной схеме с участием этой же женщины пытались "продать" другую квартиру в Дарницком районе Киева, однако нотариус разоблачил их намерения и вызвал полицию.

“Благодаря принятым мерам во время досудебного расследования квартиры возвращены владельцам. Действия обвиняемой квалифицированы по ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины”, — сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре также сообщили, что судом утверждено соглашение о признании виновности между прокурором и обвиняемым в мошенничестве, согласно которому в поддержку Вооруженных Сил Украины будет перечислено более 800 тыс. гривен.

“Приговором суда соглашение утверждено, обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Судебное разбирательство в отношении другого обвиняемого, находящегося под стражей, продолжается”, — отметили в прокуратуре.

Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", будут судить участников схемы уклонения от мобилизации.