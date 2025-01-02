Масштабную аферу с квартирами разоблачили в Киеве: как наказали организатора

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Кречмаровская Наталия
Масштабная схема присвоения квартир действовала в Киеве – злоумышленники даже пользовались услугами нотариусов в Харькове. В Киевской городской прокуратуре рассказали о подробностях незаконных действий, совершенных злоумышленниками в 2023 году.
Фото Киевской городской прокуратуры
Отмечается, что злоумышленница вместе с сообщниками, выдававшими себя за владельцев чужих квартир, у частных нотариусов в г. Харькове засвидетельствовали доверенности, в соответствии с которыми владельцы предоставляли право распоряжаться их недвижимостью в столице.
На основании оформленных доверенностей, в мае 2023 года, женщина, по предварительному сговору с другим участниками мошенничества, "приобрела" квартиру в Дарницком районе Киева у своего сообщника.
Кроме того, в июне 2023 года по аналогичной схеме с участием этой же женщины пытались "продать" другую квартиру в Дарницком районе Киева, однако нотариус разоблачил их намерения и вызвал полицию.
В прокуратуре также сообщили, что судом утверждено соглашение о признании виновности между прокурором и обвиняемым в мошенничестве, согласно которому в поддержку Вооруженных Сил Украины будет перечислено более 800 тыс. гривен.
Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", будут судить участников схемы уклонения от мобилизации.
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