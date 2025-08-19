Масштабная схема уклонения от мобилизации в Киеве: подробности

Схема уклонения от мобилизации в Киеве — во время обысков нашли наличные деньги в национальной и иностранной валюте.

Мобилизация. Иллюстративное фото

В Службе безопасности Украины сообщили, что задержали местного адвоката, продававшего фиктивные справки для уклонистов. В незаконной схеме также работали юрист и три врача из известных медучреждений столицы Украины. Отмечается, что во время обысков по местам работы и проживания фигуранты обнаружены наличными:

свыше 7 млн грн;

свыше 250 тыс. долларов США и 16 тыс. евро.

По данным СБУ, в гривневом эквиваленте это составляет более 17 млн. грн.

"Чтобы гарантировать военнообязанным клиентам отсрочку от призыва или снятия с военного учета, злоумышленники подделывали для них медицинские выводы о якобы имеющихся у мужчин тяжелых диагнозах", — пояснили в СБУ.

Участники "схемы", по данным расследования, действовали в заговоре и четкой координации друг с другом. Они разработали отлаженный алгоритм взаимодействия — от поиска клиентов до продажи им “нужных” документов. Также уклонистам за деньги предлагали "бронь" — избежать мобилизации можно было благодаря фиктивному трудоустройству в одно из госучреждений столицы.

Правоохранители задержали организатора схемы "на горячем", когда он получал новый транш взятки, и задокументировали преступления фигурантов.

В СБУ сообщили, что задержанному и двум его сообщникам – юристу и врачу-кардиологу – сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 354 (пособничество в подкупе работника предприятия, учреждения или организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"Злоумышленники находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества", — сообщили в Службе безопасности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на границе с Беларусью якобы установили "ловушки для уклонистов".



