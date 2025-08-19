logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Масштабная схема уклонения от мобилизации в Киеве: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабная схема уклонения от мобилизации в Киеве: подробности

Схему уклонения от мобилизации организовал столичный адвокат

19 августа 2025, 17:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Схема уклонения от мобилизации в Киеве — во время обысков нашли наличные деньги в национальной и иностранной валюте.

Масштабная схема уклонения от мобилизации в Киеве: подробности

Мобилизация. Иллюстративное фото

В Службе безопасности Украины сообщили, что задержали местного адвоката, продававшего фиктивные справки для уклонистов. В незаконной схеме также работали юрист и три врача из известных медучреждений столицы Украины. Отмечается, что во время обысков по местам работы и проживания фигуранты обнаружены наличными:

  • свыше 7 млн грн;

  • свыше 250 тыс. долларов США и 16 тыс. евро.

По данным СБУ, в гривневом эквиваленте это составляет более 17 млн. грн.

"Чтобы гарантировать военнообязанным клиентам отсрочку от призыва или снятия с военного учета, злоумышленники подделывали для них медицинские выводы о якобы имеющихся у мужчин тяжелых диагнозах", — пояснили в СБУ.

Участники "схемы", по данным расследования, действовали в заговоре и четкой координации друг с другом. Они разработали отлаженный алгоритм взаимодействия — от поиска клиентов до продажи им “нужных” документов. Также уклонистам за деньги предлагали "бронь" — избежать мобилизации можно было благодаря фиктивному трудоустройству в одно из госучреждений столицы.

Правоохранители задержали организатора схемы "на горячем", когда он получал новый транш взятки, и задокументировали преступления фигурантов.

В СБУ сообщили, что задержанному и двум его сообщникам – юристу и врачу-кардиологу – сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

  • ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 354 (пособничество в подкупе работника предприятия, учреждения или организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"Злоумышленники находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества", — сообщили в Службе безопасности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на границе с Беларусью якобы установили "ловушки для уклонистов".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-likviduvaly-shche-odnu-ukhyliantsku-skhemu-u-kyievi-na-obshukakh-u-fihurantiv-vyiavyly-ponad-17-mln-hrn-hotivky
Теги:

Новости

Все новости