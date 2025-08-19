Масштабная схема уклонения от мобилизации в Киеве: подробности

Рубрики
Схема уклонения от мобилизации в Киеве — во время обысков нашли наличные деньги в национальной и иностранной валюте.
Мобилизация. Иллюстративное фото
В Службе безопасности Украины сообщили, что задержали местного адвоката, продававшего фиктивные справки для уклонистов. В незаконной схеме также работали юрист и три врача из известных медучреждений столицы Украины. Отмечается, что во время обысков по местам работы и проживания фигуранты обнаружены наличными:
свыше 7 млн грн;
свыше 250 тыс. долларов США и 16 тыс. евро.
По данным СБУ, в гривневом эквиваленте это составляет более 17 млн. грн.
Участники "схемы", по данным расследования, действовали в заговоре и четкой координации друг с другом. Они разработали отлаженный алгоритм взаимодействия — от поиска клиентов до продажи им “нужных” документов. Также уклонистам за деньги предлагали "бронь" — избежать мобилизации можно было благодаря фиктивному трудоустройству в одно из госучреждений столицы.
Правоохранители задержали организатора схемы "на горячем", когда он получал новый транш взятки, и задокументировали преступления фигурантов.
В СБУ сообщили, что задержанному и двум его сообщникам – юристу и врачу-кардиологу – сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);
ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 354 (пособничество в подкупе работника предприятия, учреждения или организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
