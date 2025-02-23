Масштабная коррупция в Киеве: на чем "зарабатывают" "эффективные менеджеры" Кличко

Проблемные вопросы в столице не решаются годами, однако некоторые из них, вероятно, не решаются умышленно. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко отметил, что коррупция в столичном метрополитене, неэффективность Департамента транспортной инфраструктуры и его руководителя Кандибора – это не просто громкие слова. По его словам, это реальность, которая 11 лет истощает Киев.

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Депутат привел данные расследования Bihus.Info и подчеркнул, что результаты еще раз подтвердили то, что он говорил: "метро для них — не стратегический инфраструктурный проект, а кормушка для киевских городских властей".

"И пока Киев тонет в транспортном хаосе, "эффективные менеджеры" Виталия Кличко строят себе имения в Козине (Конча-Заспа). Почему до сих пор метро на Виноградаре – недострой? Почему метро на Троещину так и остается мифом? Потому что есть миллионы в карманах руководителей метрополитена”, — подчеркнул он.

Витренко указал на следующие разоблачения:

- Экс-директор метрополитена Виктор Брагинский – сбежавший после начала расследования, его родные за 10 лет обросли недвижимостью, автомобилем и участками на 1,5 млн дол.

- Его заместитель Дмитрий Пеклун забыл задекларировать дом в Козине и Mercedes-Benz EQS 450 на 5 млн грн, оформленный на тещу.

– Экс-финансовый директор Алексей Хайменов получил "подарков" на 4,5 млн грн, его недвижимость оформлена на тестя и тещу.

– Главный юрист метрополитена Владимир Бабенко скрыл недвижимость семьи и… спокойно продолжает работать.

“Если факты подтвердятся – все должны понести уголовную ответственность, а главного юриста метрополитена нужно немедленно отстранить от должности! Потому что транспортный коллапс в Киеве – следствие коррупции. Команда мэра годами покрывает схемы? Я требую полного аудита и реформирования Департамента транспортной инфраструктуры и увольнения его руководителя Кандибора!”, — заявил Витренко.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, как Кличко решает проблемы столицы.



