Масштабная коррупция в Киеве: на чем "зарабатывают" "эффективные менеджеры" Кличко

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Кречмаровская Наталия
Проблемные вопросы в столице не решаются годами, однако некоторые из них, вероятно, не решаются умышленно. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко отметил, что коррупция в столичном метрополитене, неэффективность Департамента транспортной инфраструктуры и его руководителя Кандибора – это не просто громкие слова. По его словам, это реальность, которая 11 лет истощает Киев.
Фото портал "Комментарии"
Депутат привел данные расследования Bihus.Info и подчеркнул, что результаты еще раз подтвердили то, что он говорил: "метро для них — не стратегический инфраструктурный проект, а кормушка для киевских городских властей".
Витренко указал на следующие разоблачения:
- Экс-директор метрополитена Виктор Брагинский – сбежавший после начала расследования, его родные за 10 лет обросли недвижимостью, автомобилем и участками на 1,5 млн дол.
- Его заместитель Дмитрий Пеклун забыл задекларировать дом в Козине и Mercedes-Benz EQS 450 на 5 млн грн, оформленный на тещу.
– Экс-финансовый директор Алексей Хайменов получил "подарков" на 4,5 млн грн, его недвижимость оформлена на тестя и тещу.
– Главный юрист метрополитена Владимир Бабенко скрыл недвижимость семьи и… спокойно продолжает работать.
Напомним, что портал "Комментарии" писал, как Кличко решает проблемы столицы.
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