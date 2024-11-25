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Масштабная авария в системе газоснабжения: в Киеве газа не будет около суток

В одном из районов Киева без газа осталось более 500 зданий

сегодня, 20:12
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Кречмаровская Наталия

В Святошинском районе Киева возникла аварийная ситуация, из-за чего ввели масштабные отключения газа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской государственной администрации.

Масштабная авария в системе газоснабжения: в Киеве газа не будет около суток

Иллюстративное фото

“В связи с аварийной ситуацией, произошедшей на одном из объектов системы газоснабжения, в столице временно без газа остается более 500 зданий Святошинского района. На месте уже работают ремонтные бригады, задействовано более сотни специалистов”, — сообщили в КГГА.

При этом предупредили, что завершение работ и возобновление газоснабжения предварительно планируется завтра до конца суток. "В случае изменений или получения дополнительной информации – сообщим отдельно", — уточнили в КГГА.

В АО "Киевгаз" уточнили, что в связи с аварийной ситуацией на газопроводе низкого давления временно прекращено распределение природного газа до 6 многоквартирных домов по адресам: ул. Зодчих, 70, 72, 74, 78, 80, 80А и 487 частных домов.

Причины аварии устанавливаются.

"Просим предоставить представителям компании беспрепятственный доступ ко всем газифицированным помещениям домов", — обратились в компании к киевлянам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине в 2024 году ожидается повышение тарифов на газ и свет. Такие прогнозы высказывали эксперты. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко рассказал о рыночной стоимости газа и электроэнергии и спрогнозировал, когда возможно подорожание компуслуг.

Сколько будет ориентировочно стоить электроэнергия и газ после удорожания, можно узнать подробнее по ссылке.




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Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/u_svyatoshinskomu_rayoni_likvidovuyut_avariyu_na_obyekti_gazopostachannya_timchasovo_bez_gazu_ponad_500_budivel/
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