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Масштабная авария произошла в Киеве: пострадали 16 человек (ФОТО, ВИДЕО)

На месте ДТП погибла водитель легкового автомобиля

сегодня, 16:03
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Кречмаровская Наталия

В Голосеевском районе Киева произошла масштабная авария – пострадали 16 человек и погибла женщина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киева.

Масштабная авария произошла в Киеве: пострадали 16 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Масштабная авария в Киеве. Фото Нацполиции

Правоохранители возбудили уголовное производство. В ходе расследования предварительно установили, что 44-летняя водитель Ford, выехала со второстепенной дороги и повернула налево. При этом она не предпочла в движении маршрутный микроавтобус Mersedes сообщением "Демовщина-Киев". В результате аварийной ситуации произошло столкновение с последующей опрокидыванием микроавтобуса.

Водитель легкового автомобиля от полученных травм погибла на месте происшествия, а водитель Mersedes и 16 пассажиров, в том числе 12-летний мальчик, травмировались.

Пострадавшие – в возрасте от 12 до 67 лет, все они доставлены в медицинские учреждения с телесными повреждениями разной степени тяжести.

Масштабная авария произошла в Киеве: пострадали 16 человек (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
Масштабная авария произошла в Киеве: пострадали 16 человек (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
Масштабная авария произошла в Киеве: пострадали 16 человек (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4
Масштабная авария произошла в Киеве: пострадали 16 человек (ФОТО, ВИДЕО) - фото 5

“По факту происшествия следователи полиции Киева начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они причинили смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение”, — сообщили в полиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве произошел очередной прорыв трубопровода, в результате которого под асфальт провалился автомобиль. В "Киевводоканале" объяснили, что на пересечении улиц Голосеевской и Горяной произошла утечка на водопроводной магистрали диаметром 500 мм.

Узнать подробнее о причине аварийной ситуации в Киеве читайте по ссылке.




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Источник: https://t.me/gunpKyiv/5271
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