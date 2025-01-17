Марьяна Безуглая напала на Кличко: что делается в Киеве

Одиозная нардепка Марьяна Безуглая, известная своими выпадами в сторону главнокомандующего Сырского, на этот раз выступила по поводу ситуации с общественным транспортом в Киеве.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

"Смотрю на это все каждый день... Давайте правду: Кличко бессмысленно останавливает транспорт во время тревоги, но маршрутчиков не останавливает, потому что они платят. Мэр знает, что делает, то же "кэш".

При этом "властные притеснения" в Киеве для бедного мэра таковы, что все правоохранители под его контролем, а в Совет обороны Киева входит 27 человек, из которых:

8 — Кличко, его заместители и главы департаментов КГГА;

10 — главы райгосадминистраций;

9 – представители разных силовых ведомств, из которых только 3 – военные: председатель 112-й бригады ТРО, военный комиссар Киевского городского ТЦК и начальник Северного киевского территориального управления НГУ. Такое "большинство" у военных из... 3 голосов. Но обо всем мэр говорит, что это военные. У меня научился?) Но ведь в Киеве фронта нет, здесь за тупые решения отвечают не они, господин Виталий", – отмечает нардепка.

Также Безуглая отмечает, что Киев не использовал 20 млрд. бюджета города за 2024 год.

"В Киеве скрывается от мобилизации в ДФТГ не менее 30 тысяч военнообязанных, а только личная охрана Кличко "Муниципальный караул" насчитывает более тысячи "приспособленных" парамилитарных граждан", – отметила нардепка.

Она также ссылается на статью издания T exty, в которой говорится, что 15 января мэр Киева Виталий Кличко написал, что Совет обороны города, в который входят военные, не планирует пересматривать решение об остановке транспорта во время тревог.

Единственным доступным транспортом остаются маршрутки. В понимании то мэра, то Совета обороны города они тоже должны останавливаться, но игнорируют этот запрет, за что киевляне им безумно благодарны.

"Но во время тревоги маршрутки не могут решить проблему сообщения между левым и правым берегом. Они часто и безотносительно к тревогам переполнены и не всегда дублируют маршруты коммунального транспорта. К тому же иногда до остановки маршрутки приходится преодолевать большую дистанцию, чем до остановки общественного транспорта", – говорится в статье.

Отмечается, что остановка транспорта парализует связь между левым и правым берегом столицы, создает дополнительную нагрузку на маршрутки, а возобновление движения коммунального транспорта по окончании тревоги растягивается на час.

КГГА и Совет обороны города игнорируют многочисленные петиции киевлян, каждая из которых набирает достаточное количество голосов для рассмотрения. Это подталкивает все большее количество людей к покупке собственного авто, что в общем ухудшает жизнь в городе.