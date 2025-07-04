"Манипуляции в КГГА это святое": решение Кличко "пробило очередное дно"

Столичные чиновники нередко пренебрегают нормами законов, мнением громады и даже моральными ценностями. Это подтверждает громкий скандал с первым заместителем главы КГГА Николаем Поворозником.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Что касается самого скандала, напомним, что в день траура, который был объявлен в Киеве 25 апреля по погибшим в результате российской атаки, столичные чиновники устроили празднование. Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко. Депутат отметил, что в рабочее время часть топ-руководства Киевской городской государственной администрации устроила ужин на территории Вышгородского "Водоканала", который находится на берегу Киевского моря. Среди присутствовавших, по словам Витренко, были заместители, советники мэра, директора департаментов КГГА и первый заместитель мэра Николай Поворозник. Именно к последнему возникли претензии, ведь якобы отмечали его день рождения.

Киевский городской совет 10 июня выразил недоверие первому заместителю председателя КГГА Николаю Поворознику. Витренко объяснил, что согласно процедуре, Кличко должен был в течение 5 дней подписать решение, а в течение 20 дней — обнародовать его и направить в Кабинет министров, который и должен принять решение об увольнении первого заместителя главы КГГА по представлению городского головы.

Однако Кличко, вероятно, пытаясь избежать политической ответственности и затянуть время, принял свое решение. Мэр Киева отстранил своего первого зама. Однако столичные депутаты требуют соблюдения закона.

"Вместо того чтобы начать предусмотренную законом процедуру согласования увольнения, он называет решение Киевсовета незаконным, но не обращается в суд, как того требует закон", — отметил Витренко.

По словам депутата, проверка и расследование – это затягивание времени.

"Расследуем сами себя, сами решим, сами себя оправдаем", — рассказал Витренко о привычной формуле столичной власти.

На недопустимость решения Кличко указали и в центральных властях. Руководитель Офиса Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, депутат Киевского горсовета Лилия Пашинная отметила, что депутаты проголосовали именно за выражение недоверия и осуществление мер по увольнению.

"А еще более 6 тыс. киевлян подписали петицию об увольнении. Отстранение — это не увольнение. Но манипуляции в КГГА это святое", — подытожила она.

Так что факты говорят сами — Кличко в очередной раз пытается уклониться от выполнения законного требования, пренебрегает решением городского совета и мнением громады.

Напомним: портал "Комментарии" писал об ужасной ситуации с укрытиями в Киеве.



