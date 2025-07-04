"Манипуляции в КГГА это святое": решение Кличко "пробило очередное дно"

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Кречмаровская Наталия
Столичные чиновники нередко пренебрегают нормами законов, мнением громады и даже моральными ценностями. Это подтверждает громкий скандал с первым заместителем главы КГГА Николаем Поворозником.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Что касается самого скандала, напомним, что в день траура, который был объявлен в Киеве 25 апреля по погибшим в результате российской атаки, столичные чиновники устроили празднование. Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко. Депутат отметил, что в рабочее время часть топ-руководства Киевской городской государственной администрации устроила ужин на территории Вышгородского "Водоканала", который находится на берегу Киевского моря. Среди присутствовавших, по словам Витренко, были заместители, советники мэра, директора департаментов КГГА и первый заместитель мэра Николай Поворозник. Именно к последнему возникли претензии, ведь якобы отмечали его день рождения.
Киевский городской совет 10 июня выразил недоверие первому заместителю председателя КГГА Николаю Поворознику. Витренко объяснил, что согласно процедуре, Кличко должен был в течение 5 дней подписать решение, а в течение 20 дней — обнародовать его и направить в Кабинет министров, который и должен принять решение об увольнении первого заместителя главы КГГА по представлению городского головы.
Однако Кличко, вероятно, пытаясь избежать политической ответственности и затянуть время, принял свое решение. Мэр Киева отстранил своего первого зама. Однако столичные депутаты требуют соблюдения закона.
По словам депутата, проверка и расследование – это затягивание времени.
На недопустимость решения Кличко указали и в центральных властях. Руководитель Офиса Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, депутат Киевского горсовета Лилия Пашинная отметила, что депутаты проголосовали именно за выражение недоверия и осуществление мер по увольнению.
Так что факты говорят сами — Кличко в очередной раз пытается уклониться от выполнения законного требования, пренебрегает решением городского совета и мнением громады.
Напомним: портал "Комментарии" писал об ужасной ситуации с укрытиями в Киеве.