Манипуляции команды Кличко: что разоблачили столичные депутаты

Верховная Рада изъяла из бюджета Киева 8 млрд грн. Это решение критиковали и народные депутаты, и столичные власти. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что в Киеве может повыситься цена на общественный транспорт и обнародовал документ Департамента финансов КГГА, в котором сказано, что 8 млрд должны были идти, в том числе на транспорт, дороги, школы, больницы.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Однако столичные депутаты убеждены, что это манипуляции команды Кличко. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко рассказал, что заявления о изъятых "8 млрд" и "поднятии стоимости проезда" — это манипуляции КГГА и привел факты:

По его словам, бюджет Киева стабильно профицитен. Его доходы ежегодно превышают плановые показатели. Ежегодно на счетах, по его словам, остаются миллиарды неиспользованных средств:

2020 – 3,7 млрд грн,

2021 – 5,6 млрд грн,

2022 – 11,4 млрд грн,

2023 – 8,2 млрд грн,

2024 – рекордные 15,3 млрд грн

"То есть деньги не "забрали", а город именно их не успевает тратить", — отметил столичный депутат.

Витренко также сообщил, что в прошлом году дополнительные средства от налога на прибыль банков стали неожиданностью даже самой КГГА.

"Речь идет не о конкретных 8 млрд грн, а о 10% от прибыли банков — цифру, которую сложно спрогнозировать. Реальные поступления могут составлять как несколько миллионов, так и несколько миллиардов — это станет понятно только в конце года. Поэтому сумма “8 миллиардов” – это не факт, а лишь гипотетический расчет, озвученный командой Кличко”, – пояснил он.

Относительно транспорта депутат отметил, что пусть сначала предоставят экономически обоснованные расчеты тарифа. Пока, по его словам, это манипулятивная история.

"Итак, никакой "бюджетной дыры" нет. Есть многолетние остатки на счетах и удобная манипуляция чиновников из команды Кличко — переложить ответственность на других", — убежден столичный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал о главном памятнике коррупции Кличко.



