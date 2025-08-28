Манипуляции команды Кличко: что разоблачили столичные депутаты

Рубрики
Верховная Рада изъяла из бюджета Киева 8 млрд грн. Это решение критиковали и народные депутаты, и столичные власти. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что в Киеве может повыситься цена на общественный транспорт и обнародовал документ Департамента финансов КГГА, в котором сказано, что 8 млрд должны были идти, в том числе на транспорт, дороги, школы, больницы.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Однако столичные депутаты убеждены, что это манипуляции команды Кличко. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко рассказал, что заявления о изъятых "8 млрд" и "поднятии стоимости проезда" — это манипуляции КГГА и привел факты:
По его словам, бюджет Киева стабильно профицитен. Его доходы ежегодно превышают плановые показатели. Ежегодно на счетах, по его словам, остаются миллиарды неиспользованных средств:
2020 – 3,7 млрд грн,
2021 – 5,6 млрд грн,
2022 – 11,4 млрд грн,
2023 – 8,2 млрд грн,
2024 – рекордные 15,3 млрд грн
Витренко также сообщил, что в прошлом году дополнительные средства от налога на прибыль банков стали неожиданностью даже самой КГГА.
Относительно транспорта депутат отметил, что пусть сначала предоставят экономически обоснованные расчеты тарифа. Пока, по его словам, это манипулятивная история.
