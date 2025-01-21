Махинации с имуществом "Укрзализныци" разоблачили в Киеве

В Киеве предприниматели захватили речной причал и использовали его для заработка. Как сообщили в полиции Киева, рядом с ним была построена база отдыха. Имущество, как оказалось, принадлежало "Укрзализныце".

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В полиции сообщили, что, по данным следствия, в начале 2021 года два директора строительных компаний, одну из которых возглавляет по совместительству адвокат, решили завладеть недвижимостью в Днепровском районе столицы. Целью сообщников стало гидротехническое сооружение, фактически принадлежащее АО "Укрзализныця", однако находилось как потерянный актив на хранении за судостроительной компанией адвоката.

"С целью реализации своего преступного плана, фигуранты обратились к нотариусу и незаконным способом осуществили регистрацию имущественных прав на указанный объект недвижимости, возле которого в дальнейшем построили базу отдыха с банями, и в течение трех лет получали доход от предпринимательской деятельности", — сообщили в полиции.

Следствие установило, что в результате умышленных действий подозреваемых, акционерному обществу "Укрзализныця" нанесен ущерб на сумму свыше 1 250 000 грн.

Двум руководителям компаний объявили о подозрении за:

ч. 5 ст. 191 УК Украины – завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах;

ч. 2 ст. 209 УК Украины – приобретение и распоряжение имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

В полиции сообщили, что санкция максимального наказания предусматривает до 12 лет лишения свободы.

"С целью предотвращения дальнейших противоправных действий, следователи подготовили ходатайство о наложении ареста на указанный объект", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Укрзализныця", как писал портал "Комментарии", сдает в аренду площади на железнодорожных вокзалах.



