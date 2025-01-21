Махинации с имуществом "Укрзализныци" разоблачили в Киеве

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Кречмаровская Наталия
В Киеве предприниматели захватили речной причал и использовали его для заработка. Как сообщили в полиции Киева, рядом с ним была построена база отдыха. Имущество, как оказалось, принадлежало "Укрзализныце".
Фото Нацполиции
В полиции сообщили, что, по данным следствия, в начале 2021 года два директора строительных компаний, одну из которых возглавляет по совместительству адвокат, решили завладеть недвижимостью в Днепровском районе столицы. Целью сообщников стало гидротехническое сооружение, фактически принадлежащее АО "Укрзализныця", однако находилось как потерянный актив на хранении за судостроительной компанией адвоката.
Следствие установило, что в результате умышленных действий подозреваемых, акционерному обществу "Укрзализныця" нанесен ущерб на сумму свыше 1 250 000 грн.
Двум руководителям компаний объявили о подозрении за:
ч. 5 ст. 191 УК Украины – завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах;
ч. 2 ст. 209 УК Украины – приобретение и распоряжение имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
В полиции сообщили, что санкция максимального наказания предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что "Укрзализныця", как писал портал "Комментарии", сдает в аренду площади на железнодорожных вокзалах.
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