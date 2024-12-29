86% тревог в Киеве привели к трагедии: сколько киевлян погибло во время атак РФ

С начала полномасштабной войны Киев пережил ужасные потери во время воздушных атак, унесших жизни более 1300 мирных жителей. Николай Поворозник, первый заместитель председателя КГГА, рассказал о масштабах трагедии и отметил важность соблюдения правил безопасности.

Обстрел Киева. Фото из открытых источников

Воздушные атаки России унесли жизни более 1300 мирных киевлян, среди которых 11 детей, а более 1750 получили ранения, в том числе 106 детей. По словам Николая Поворозника, первый заместитель председателя КГГА, эти потери не просто цифры — это трагедии, которые коснулись каждой семьи в городе. Он отметил, что часто жители столицы недооценивают опасность и не всегда соблюдают элементарные правила безопасности во время тревог.

"Это не просто статистика, это человеческие жизни, и каждая из этих потерь могла быть предотвращена", — отметил чиновник.

Одним из важных аспектов, на которых сосредоточились власти Киева, является обустройство укрытий, особенно в образовательных учреждениях, чтобы обеспечить безопасность детей во время учебного процесса. Поворозник также отметил необходимость более активного использования укрытий среди жильцов жилых домов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с лета Россия активно готовилась к зимним ракетным атакам на Украину, накапливая значительный запас ракет для обстрелов. Этот ресурс уже готов к использованию, и нет необходимости в экспертных предположениях относительно дат будущих атак, ведь у врага достаточно средств для массированных ударов.

Кроме того, Россия продолжает совершенствовать средства поражения – так внедрила в Шахеды искусственный интеллект. Теперь вражеские дроны смогут летать полностью автономно, распознавая электростанции.

Отметим, угроза очередного массированного вражеского обстрела сохраняется, ведь у врага достаточно ресурсов для совершения воздушной атаки. Обстрел возможен до Нового года и даже на новогоднюю ночь.