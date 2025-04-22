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3000 долл. за ребенка: в Киеве будут судить организаторов незаконной схемы

В Киеве злоумышленники предлагали фиктивное отцовство для уклонения от мобилизации

сегодня, 16:33
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Кречмаровская Наталия

В Киеве разоблачили схему уклонения от мобилизации. Злоумышленники предлагали мужчинам выезд за границу, подыскивая для них третьего ребенка за 3000 долл.

3000 долл. за ребенка: в Киеве будут судить организаторов незаконной схемы

Схема уклонения от мобилизации. Фото Киевской городской прокуратуры

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что направили в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы, участники которой помогали военнообязанным за деньги стать многодетным отцом для выезда за границу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332 УК Украины).

О подробностях схемы в прокуратуре объяснили — обвиняемые искали малообеспеченных женщин, у которых есть малолетние дети. Женщины за вознаграждение соглашались признать отцом своего ребенка постороннего мужчину, который уже имел двоих детей. Наличие третьего ребенка, по данным прокуратуры, давало бы ему возможность беспрепятственно уехать за границу.

"Используя связи в одном из районных судов Одесской области, участники ОПГ способствовали изготовлению нужного судебного решения о признании фиктивного отцовства, на основании которого мужчина в дальнейшем избегал мобилизации и пересекал государственную границу Украины", — отметили в прокуратуре.

Отмечается, что за услугу оформления фиктивного отцовства военнообязанный платил организатору схемы 3000 долларов США, из которых матери детей получали всего 500 долларов.

3000 долл. за ребенка: в Киеве будут судить организаторов незаконной схемы - фото 2
3000 долл. за ребенка: в Киеве будут судить организаторов незаконной схемы - фото 3


Напомним, в Украине постоянно разоблачают схемы уклонения от мобилизации. Очередную схему, как писал портал "Комментарии", разоблачили в Министерстве обороны Украины.

Сообщили о подозрении должностному лицу одного из центров Министерства обороны Украины в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).




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Источник: https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/pfbid02ZACh5bzx6D6d6QDWf3KJja9ricfnLNmU1x2Q7qmyQRBhFSxizvi12wFJS1agzjDYl?locale=ru_RU
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