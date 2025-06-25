70 тысяч пропавших без вести: их тени теперь на Владимирской горке

На Владимирской горке в Киеве появилась новая инсталляция под названием "Тени присутствия". Ее открыли 24 июня. Она посвящена пропавшим без вести во время полномасштабной войны: военным, гражданским, детям, а также гражданам Украины, которые были похищены или принудительно перемещены на временно оккупированные территории или в Россию.

Инсталляция "Тени Присутствия" — Суспильне

По данным Министерства внутренних дел, в Украине уже более 70 тысяч пропавших без вести. Это не просто статистика — тысячи семей, которые ежедневно живут в ожидании, ищут любую информацию, надеются, не сдаются.



Инсталляция состоит из силуэтов людей — плоских фигур, символизирующих присутствие тех, кого физически рядом нет. Они стоят на аллее, как тени людей, которые должны быть здесь рядом, среди нас. Это способ привлечь внимание к масштабности проблемы, которая часто остается незамеченной в ежедневном потоке новостей.



Открытие посетили родственники пропавших. Многие из них уже годами ищет своих родных — пропавших под Бахмутом военных, во время боев на Харьковщине, во время оккупации Киевщины. Они приезжают на обмены, разыскивают информацию через волонтеров, официальные структуры, Международный комитет Красного Креста. Для них эта инсталляция не просто артобъект, а признание того, что их боль видят и понимают.



"Тени присутствия" создают пространство тишины, где память имеет форму. И каждый проходящий становится свидетелем того, что эти люди все еще с нами. Хотя их и нет рядом физически – их ждут. Их помнят. Их ищут.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 24 июня, враг ударил дронами-камикадзе Shahed по одному из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.