logo

BTC/USD

104697.67

ETH/USD

3314.00

LTC/USD

120.14

USD/UAH

42.50

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев 30 тысяч нацгвардейцев под угрозой из-за киевских предпринимателей: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

30 тысяч нацгвардейцев под угрозой из-за киевских предпринимателей: что произошло

Вместо надежной защиты — угроза: как компания подрабатывала военную форму и зарабатывала на жизни украинских защитников

сегодня, 18:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве двух бизнесменов, которые во время войны снабжали Нацгвардией 30 тысяч комплектов военной формы ненадлежащего качества. Вместо того чтобы обеспечить защитников надежной одеждой, предприниматели сэкономили на материалах, что может угрожать безопасности украинских военных. Сумма ущерба для государства составила почти 29 миллионов гривен. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

30 тысяч нацгвардейцев под угрозой из-за киевских предпринимателей: что произошло

Нацгвардия. Фото из открытых источников

В Киеве Служба безопасности Украины задержала двух учредителей частной компании, которые снабжали некачественную военную форму для Национальной гвардии Украины. В марте-октябре 2023 года они поставили 30 тысяч комплектов одежды на общую сумму 28,7 миллиона гривен, которые не отвечали требованиям технических стандартов.

Экспертиза показала, что ткани и фурнитура, использованные для изготовления этой формы, не соответствовали стандартам износостойкости, что подвергало угрозу безопасность военнослужащих. Использованные материалы не могли обеспечить надежное крепление защитной амуниции, что является критическим на передовой.

Злоумышленники сознательно сэкономили на материалах, покупая более дешевые комплектующие, чтобы получить большую прибыль. Во время обысков в их помещениях нашли документы, подтверждающие преступную деятельность, а также жесткий диск с поличным.

СБУ уже сообщила обоим предпринимателям о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупном размере. Если их вина будет доказана, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

30 тысяч нацгвардейцев под угрозой из-за киевских предпринимателей: что произошло - фото 2
30 тысяч нацгвардейцев под угрозой из-за киевских предпринимателей: что произошло - фото 3
30 тысяч нацгвардейцев под угрозой из-за киевских предпринимателей: что произошло - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Днепре задержали двух должностных лиц коммунального предприятия горсовета, подозреваемых в растрате бюджетных средств. Директор и заместитель директора предприятия обвиняются в финансовых махинациях на фоне военного положения, когда миллионы гривен были израсходованы на закупку техники по завышенным ценам. Следствие продолжается, и сумма ущерба уже превышает десятки миллионов гривен.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/finansovi-maxinaciyi-na-oboroni-z-milionnimi-zbitkami-povidomleno-pro-pidozru-dvom-posadovcyam-pidprijemstva-dniprovskoyi-miskradi
Теги:

Новости

Все новости