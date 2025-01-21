30 тысяч нацгвардейцев под угрозой из-за киевских предпринимателей: что произошло

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве двух бизнесменов, которые во время войны снабжали Нацгвардией 30 тысяч комплектов военной формы ненадлежащего качества. Вместо того чтобы обеспечить защитников надежной одеждой, предприниматели сэкономили на материалах, что может угрожать безопасности украинских военных. Сумма ущерба для государства составила почти 29 миллионов гривен. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Нацгвардия. Фото из открытых источников

В Киеве Служба безопасности Украины задержала двух учредителей частной компании, которые снабжали некачественную военную форму для Национальной гвардии Украины. В марте-октябре 2023 года они поставили 30 тысяч комплектов одежды на общую сумму 28,7 миллиона гривен, которые не отвечали требованиям технических стандартов.

Экспертиза показала, что ткани и фурнитура, использованные для изготовления этой формы, не соответствовали стандартам износостойкости, что подвергало угрозу безопасность военнослужащих. Использованные материалы не могли обеспечить надежное крепление защитной амуниции, что является критическим на передовой.

Злоумышленники сознательно сэкономили на материалах, покупая более дешевые комплектующие, чтобы получить большую прибыль. Во время обысков в их помещениях нашли документы, подтверждающие преступную деятельность, а также жесткий диск с поличным.

СБУ уже сообщила обоим предпринимателям о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупном размере. Если их вина будет доказана, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Днепре задержали двух должностных лиц коммунального предприятия горсовета, подозреваемых в растрате бюджетных средств. Директор и заместитель директора предприятия обвиняются в финансовых махинациях на фоне военного положения, когда миллионы гривен были израсходованы на закупку техники по завышенным ценам. Следствие продолжается, и сумма ущерба уже превышает десятки миллионов гривен.