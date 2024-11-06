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20-летний водитель грузовика насмерть сбил женщину: что ему грозит

Сбил женщину на пешеходном переходе: водитель был трезв

сегодня, 12:09
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Недилько Ксения

Авария произошла днем в Дарницком районе столицы. В результате наезда грузовика женщина, 1989 года рождения, получила несовместимые с жизнью травмы. Наставнику грозит до восьми лет за решеткой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

20-летний водитель грузовика насмерть сбил женщину: что ему грозит

ДТП в Киеве. Фото: НПУ

В полицию Киева поступило сообщение о том, что по улице Привокзальной в Дарницком районе грузовой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. На место происшествия выезжали следователи по расследованию ДТП Главка полиции.

Правоохранители установили, что 20-летний водитель грузового автомобиля "DAF" совершил наезд на женщину, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с тяжелыми травмами медики госпитализировали в больницу, однако спасти потерпевшую не удалось. Полицейские проверили водителя на состояние опьянения, он был трезв.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры ему поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего. За совершенное водителю грозит лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

20-летний водитель грузовика насмерть сбил женщину: что ему грозит - фото 2
20-летний водитель грузовика насмерть сбил женщину: что ему грозит - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Днепре авто сбило троих детей: есть погибшие

5 ноября около 9:10 23-летний водитель, управляя автомобилем "FORD SIERA", допустил наезд на малолетних пешеходов. Восьмилетние дети пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Суспильное Днепр.

В результате ДТП один ребенок погиб, другие доставлены в больницу. Водитель предварительно трезв. Его задержали и опрашивают. 23-летний водитель, по имеющейся информации, был лишен права вождения, управляя автомобилем Ford Siera , допустил наезд на малолетних пешеходов. Сведения об аварии были внесены в ЕРДР по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Как рассказал Суспильному врач-нейрохирург Григорий Пилипенко, в медучреждение доставили двоих травмированных в результате ДТП детей.



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