30 грн за проезд в общественном транспорте: в КГГА сделали заявление

В ближайшее время стоимость проезда в общественном транспорте Киева повышать не планируют, хотя в КГГА подсчитали, что себестоимость поездки уже достигает 30 грн. О ситуации с повышением стоимости проезда рассказал директором Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Хмарочос".

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По его словам, последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Киева изменялась в 2018 году. "Изменение стоимости, это же ряд различных факторов, в частности таких, как инфляция, стоимость электроэнергии, повышение стоимости горюче-смазочных материалов, зарплаты работников, содержание транспорта и т.д.", — отметил он.

Чиновник напомнил, что Киев это город-миллионник, где ежедневно транспорт перевозит немало пассажиров на большие расстояния. Он также подчеркнул, что в Киеве остается самый дешевый проезд. Его стоимость составляет восемь гривен, а для тех, кто покупает проездной вообще 6,50 грн.

“То есть общая стоимость точно такая же, как и в Ровно или Ивано-Франковске, где совершают поездки на меньшие расстояния. Почему? Как менеджер я должен считать экономику предприятия. Сейчас 30 гривен — это экономически обоснованная стоимость проезда, которая давала бы развитие. Однако я подчеркиваю, что пока город может, хотя это очень сложно, дотировать эту разницу, стоимость проезда не изменится. О поднятии цены речь не идет!”, — подчеркнул чиновник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одессе пересмотрели цены на проезд в общественном транспорте. Сколько стоит поездка, читайте по ссылке.



