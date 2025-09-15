Критика Кличко не прекращается: в Раде возникли вопросы к управленческим способностям мэра

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Столичные власти возмутило решение Верховной Рады о перенаправлении 8 млрд грн из городского бюджета в государственный.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отметил, что Виталий Кличко очень возмущается, что у Киева забрали 8 млрд грн. Объяснил, что как киевлянин может с ним согласиться.
По его словам, к столичным властям есть много острых вопросов:
- Зачем КГГА установила самые большие в стране тарифы на услуги по содержанию жилых домов?! Почему в эти тарифы незаконно включили принадлежащие городу придомовые территории?!
- Почему в Киеве рекордные потери тепла в сетях, вдвое превышающих показатели соседних областных центров? Почему эти безумные потери закладываются в тариф, который стоит киевлянам более 2 млрд грн в год?
- Почему Киев и Киевтеплоэнерго рекордные должники Нафтогаза в платежах за газ?! Особенно если учесть, что киевляне платят за услуги?!
Кучеренко объяснил, что такая ситуация — очевидное свидетельство того, что украинцы слабо понимают кого и почему они выбирают, что они ожидают от своих избранников и пытаются ли они хоть немного задумываться над серьезными категориями, а не эффектом популярности дежурного спортсмена или актера и их "вау-подходами".
