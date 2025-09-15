Критика Кличко не прекращается: в Раде возникли вопросы к управленческим способностям мэра

Столичные власти возмутило решение Верховной Рады о перенаправлении 8 млрд грн из городского бюджета в государственный.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отметил, что Виталий Кличко очень возмущается, что у Киева забрали 8 млрд грн. Объяснил, что как киевлянин может с ним согласиться.

"Но Виталий Кличко заявил, что в Киеве самая дешевая стоимость проезда в городском транспорте — тоже неплохо, хотя нужно знать цену вопроса для городского бюджета. Если речь идет о десятке миллиардов в год дотаций из городского бюджета, то есть вопрос к его управленческим способностям", — отметил народный депутат.

По его словам, к столичным властям есть много острых вопросов:

- Зачем КГГА установила самые большие в стране тарифы на услуги по содержанию жилых домов?! Почему в эти тарифы незаконно включили принадлежащие городу придомовые территории?!

- Почему в Киеве рекордные потери тепла в сетях, вдвое превышающих показатели соседних областных центров? Почему эти безумные потери закладываются в тариф, который стоит киевлянам более 2 млрд грн в год?

- Почему Киев и Киевтеплоэнерго рекордные должники Нафтогаза в платежах за газ?! Особенно если учесть, что киевляне платят за услуги?!

"Эти и другие вопросы определенно свидетельствуют о серьезных проблемах с эффективностью управления городом и его финансами. Правда на фоне проблем государственного управления центрального уровня действительно еще вопрос — кто из них "лидер"?!", — отметил политик.

Кучеренко объяснил, что такая ситуация — очевидное свидетельство того, что украинцы слабо понимают кого и почему они выбирают, что они ожидают от своих избранников и пытаются ли они хоть немного задумываться над серьезными категориями, а не эффектом популярности дежурного спортсмена или актера и их "вау-подходами".

"Снова возвращаемся к недостаткам современной демократии и уровню готовности ее понимания мудрым народом к сожалению. Но другого пути пока нет — поэтому работайте над собой!", — отметил народный депутат.

