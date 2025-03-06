Коррупция в Киеве вечна: что мешает навести порядок в столице

В январе стало известно о масштабном расследовании коррупционных схем в Киеве. Коррупция в столице "процветает" годами. Кто и как делит "лакомый столичный пирог", рассказали журналисты издания "Зеркало недели", пишет портал "Комментарии".

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Отмечается, что все присутствующие в Киевсовете политические силы имеют свою долю "столичного пирога". У каждой партии, как пишет издание, свои руководители коммунальных предприятий, подчиняющиеся своим боссам, руководителям фракций.

“Чтобы происходили голосования, ведется взаимный торг и заключаются договоренности: ты мне, я тебе. Пирог делится на две части руками Комарницкого и его ближайших партнеров. Наиболее обиженные сейчас — "слуги народа", — говорится в сообщении.

В расследованиях фигурировала и "туалетная" схема. Суть схемы в том, что огромные арендованные участки земли без аукциона отходили конкретным застройщикам, потому что там вовремя росла чья-то будка — частная собственность.

"Главное, что это одна из множества действующих схем, в которой подозрения предъявлены всем участникам цепочки — заказчикам и исполнителям включительно с хозяином бэк-офиса Комарницким, заместителем Кличко Петром Оленичем (сидел на земле и цифровизации), главой земельной комиссии Михаилом Терентьевым, а также документом Михаилом Терентьевым. Часть фигурантов дела вышли из СИЗО под залог”, — пишет издание.

Отмечается, что происходящее за последние 20 лет в столице не имеет ничего общего с защитой интересов общества. Более того, Киев, по данным СМИ, это концентрированная правда о том, как действуют коррупционные схемы на всех уровнях украинской власти — центральной и местной. В Киевсовете присутствуют практически все парламентские партии — "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос" плюс УДАР и "Єдність". Все они на паях и в схеме на своей столичной кухне. Как ни хорошо выступают перед гостями в зале парламента. И сколько ни дронов отправляют на фронт.

“Может случиться так, что в Украине скоро сменится власть. Но вся криминально-политическая история Киева, которую мы описали, отсутствие закона о столице, непрозрачность системы власти, продажность силовиков всегда будут основой для того, чтобы коррупционный сорняк пророс снова и снова. Даже после самых масштабных разоблачений НАБУ. Могут меняться Черновецкий, Порошенко, Кличко, Зеленский, но бэк-офис будет управлять. Застройщики будут управлять. А новые политики будут получать откат. Пока Киевсовет и парламент не наполнят политические отряды, которые будут отстаивать интересы громады и государства”, — пишет издание.

Напомним, что портал "Комментарии" писал о крупном расследовании коррупции в Киеве.



