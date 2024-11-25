Количество случаев насилия в Киеве увеличивается: что происходит

В столице фиксируют увеличение фактов домашнего насилия. Об этом рассказала заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда в эфире "Киев24", сообщает портал "Комментарии".

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По ее словам, среди прочего увеличивается количество фактов домашнего насилия, совершенное детьми в отношении родителей.

“На сегодняшний день, к сожалению, мы фиксируем факты, когда взрослые дети совершают насилие в отношении своих родителей. Родителей оставляют на улице. Полиция вынуждена этих родителей забирать, отвозить в больницу. После больницы мы таких родителей забираем в приюты, оформляем документы”, — отметила чиновник.

Она подчеркнула: "Да, проблема есть, фиксируем факт увеличения в Киеве домашнего насилия".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что суд определил наказание жителя Киева, выбросившего кота с 8 этажа.

Суд объявил обвинительный приговор 56-летней киевлянке в жестоком обращении с котом, что привело к гибели животного, совершенное активным способом (ч. 3 ст. 299 УК Украины). "Суд признал ее виновной в жестоком обращении с котом, что привело к его гибели и назначило ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год", — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что в суде прокурор доказал, что в сентябре 2024 года женщина в состоянии алкогольного опьянения выбросила из окна квартиру своего кота по кличке "Персик". "События происходили днем, в результате чего свидетелями жестокого обращения стали соседи и случайные прохожие. В суде женщина свою вину признала полностью и раскаялась", — говорится в сообщении прокуратуры.