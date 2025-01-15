Кличко в очередной раз отказался менять подход к работе транспорта Киева во время тревог

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог принимается только Советом обороны города, на основе рекомендаций военных. Это Кличко сообщил в Telegram.

Воздушная тревога. Фото: 24 Канал

“Популистические предложения о том, чтобы транспорт продолжал двигаться во время тревог, могут привести к трагедиям. И отвечать за это не те, кто дает обещания или собирает ругательства. заниматься!” – заявил Кличко.

Кличко также отметил, что за весь период полномасштабного вторжения РФ в Украину обломки вражеских снарядов четырежды попадали на Он метрополитена в Киеве. В частности, одна из неразорвавшихся ракет упала у опоры моста Метро. Это серьезная угроза безопасности столичных жителей, поскольку такие боеприпасы могут повлечь за собой массовые жертвы среди мирных граждан. Мэр Киева также отметил, что подобные случаи были и в других городах Украины, в частности в Николаеве, Херсоне и Запорожье, где в результате обстрелов вражескими снарядами был поврежден подвижной состав общественного транспорта, что приводило к человеческим жертвам.

"В Николаеве, Херсоне и Запорожье случились трагедии из-за попадания снарядов в транспорт. В Киеве повреждены 22 единицы транспорта КП "Киевпасстранс" из-за обстрелов врага", — добавил Кличко.

Также напоминаем, что недавно в Киевской области произошла трагедия на железнодорожных путях: житель села Тарасовка погиб, переходя рельсы на запрещенный сигнал светофора.

Портал "Комментарии" писал, что фронтовой бомбардировщик Су-34 впервые в боевых условиях применил ракетный комплекс "Кинжал". Такой вывод можно сделать на основе публикаций в ряде российских СМИ.