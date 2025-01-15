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Кличко в очередной раз отказался менять подход к работе транспорта Киева во время тревог

Основная цель таких мер – это защита жизни людей, поскольку транспорт может стать мишенью для врага.

сегодня, 18:10
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Клименко Елена

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог принимается только Советом обороны города, на основе рекомендаций военных. Это Кличко сообщил в Telegram.

Кличко в очередной раз отказался менять подход к работе транспорта Киева во время тревог

Воздушная тревога. Фото: 24 Канал

“Популистические предложения о том, чтобы транспорт продолжал двигаться во время тревог, могут привести к трагедиям. И отвечать за это не те, кто дает обещания или собирает ругательства. заниматься!” – заявил Кличко.

Кличко также отметил, что за весь период полномасштабного вторжения РФ в Украину обломки вражеских снарядов четырежды попадали на Он метрополитена в Киеве. В частности, одна из неразорвавшихся ракет упала у опоры моста Метро. Это серьезная угроза безопасности столичных жителей, поскольку такие боеприпасы могут повлечь за собой массовые жертвы среди мирных граждан. Мэр Киева также отметил, что подобные случаи были и в других городах Украины, в частности в Николаеве, Херсоне и Запорожье, где в результате обстрелов вражескими снарядами был поврежден подвижной состав общественного транспорта, что приводило к человеческим жертвам.

"В Николаеве, Херсоне и Запорожье случились трагедии из-за попадания снарядов в транспорт. В Киеве повреждены 22 единицы транспорта КП "Киевпасстранс" из-за обстрелов врага", — добавил Кличко.

Также напоминаем, что недавно в Киевской области произошла трагедия на железнодорожных путях: житель села Тарасовка погиб, переходя рельсы на запрещенный сигнал светофора.

Портал "Комментарии" писал, что фронтовой бомбардировщик Су-34 впервые в боевых условиях применил ракетный комплекс "Кинжал". Такой вывод можно сделать на основе публикаций в ряде российских СМИ.



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Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/4025
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