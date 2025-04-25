Кличко "ударил ниже пояса всей Украине": мэр Киева готов сдавать украинскую землю

Вопрос территориальных уступок для завершения войны очень чувствителен для украинского общества. На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не признает оккупацию Крыма. Однако, вероятно, так думают не все чиновники. К примеру, мэр Киева Виталий Кличко рассуждал о территориальных уступках. Слова Кличко прокомментировал депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

"Кличко — капитулянт? Бывший боксер, ставший мэром Киева, сегодня ударил ниже пояса всей стране. Кличко готов сдавать украинскую землю. В интервью ВВС он заявил, что Украина возможно должна отказаться от части территорий, чтобы достичь временного мира с Россией. Звучит, как измена? Это и есть измена. Это не "один из сценариев". Это прямое нарушение Конституции и национального суверенитета. Это не временный мир — это путь к потере государственности. Это не позиция мэра столицы – это позиция слабости и удобства для врага”, — убежден столичный депутат.

По его словам, украинский народ уже 12-й год ежедневно доказывает, что мы не отступим, мы не сдадимся, мы не продадим свою землю.

При этом Витренко поинтересовался: "С кем советовался Кличко, прежде чем озвучить "готовность" сдавать наши территории? С семьями погибших? С бойцами, которые ежедневно отдают жизнь за каждый метр нашей земли? С миллионами украинцев, вынужденных бежать с оккупированных территорий?".

Витренко подчеркнул, что Украина не торгует своим Крымом. Не торгует Донбассом. Не торгует Херсоном. По его словам, это не политический актив — кровью защищенная земля украинского народа.

"Кличко перешел красную линию. И каждый, кто молчит, становится соучастником. Призываю все проукраинские силы, всех патриотов, независимые медиа и общественность — не позволить политикам в Киеве превращать столицу в рупор капитуляции", — отметил столичный депутат.

Напомним, что "вертикаль" Кличко, как писал портал "Комментарии", начала сыпаться.



