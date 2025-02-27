Кличко снова нагло обманул киевлян: в Киеве вдвое подорожает коммуналка

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Кречмаровская Наталия
Мэр Киева Виталий Кличко снова не сдержал слова, данного киевлянам. В столице вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет об услугах по содержанию дома и придомовой территории.
Фото портал "Комментарии"
К примеру, за январь 2025 стоимость указанной услуги составляла 7,32 грн за квадратный метр общей площади квартиры.
Однако уже с 1 марта 2025 тариф будет составлять 12,44 грн за квадратный метр.
Стоит напомнить, что 13 декабря 2024 года мэр Киева Виталий Кличко в эфире Киев24 уверял горожан, что в Киеве тарифы на жилищно-коммунальные услуги и общественный транспорт в 2025 году не возрастут.
Причиной изменения тарифа, как говорится в сообщении управляющей компании, является проведение конкурсов на управляющего дома. Победителем конкурса признана управляющая компания, которая и предложила свой тариф.
Результаты проведения конкурсов по назначению управляющих многоквартирных домов в столице прокомментировал народный депутат Украины Алексей Кучеренко.
По его словам, по странному стечению обстоятельств во всех 10 районах победили коммунальные управляющие компании (УК).
Кучеренко сообщил, что обратился в правительственные структуры с предложением разъяснить эту ситуацию.
Также непонятным, как отметил Кучеренко, остается то, как вопреки закону в услуге на управление появилась "уборка придомовой территории" без согласования ее границ с жителями. Стоимость услуги после конкурса возрастает вдвое.
Напомним, что в Одесской области, как писал портал "Комментарии", в декабре 2024 года снизили тарифы на электроэнергию.
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