Кличко снова нагло обманул киевлян: в Киеве вдвое подорожает коммуналка

Мэр Киева Виталий Кличко снова не сдержал слова, данного киевлянам. В столице вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет об услугах по содержанию дома и придомовой территории.

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К примеру, за январь 2025 стоимость указанной услуги составляла 7,32 грн за квадратный метр общей площади квартиры.









Однако уже с 1 марта 2025 тариф будет составлять 12,44 грн за квадратный метр.









Стоит напомнить, что 13 декабря 2024 года мэр Киева Виталий Кличко в эфире Киев24 уверял горожан, что в Киеве тарифы на жилищно-коммунальные услуги и общественный транспорт в 2025 году не возрастут.

Причиной изменения тарифа, как говорится в сообщении управляющей компании, является проведение конкурсов на управляющего дома. Победителем конкурса признана управляющая компания, которая и предложила свой тариф.

Результаты проведения конкурсов по назначению управляющих многоквартирных домов в столице прокомментировал народный депутат Украины Алексей Кучеренко.

По его словам, по странному стечению обстоятельств во всех 10 районах победили коммунальные управляющие компании (УК).

“Даже, несмотря на то, что были альтернативные предложения с ценой услуги в полтора раза ниже. Районные администрации, которым подчинены УК, четко уверены, что "доить" киевлян имеют право только коммунальные предприятия", — подчеркнул нардеп.

Кучеренко сообщил, что обратился в правительственные структуры с предложением разъяснить эту ситуацию.

"Монополизация рынка услуг очевидна, государственный контроль за качеством и предоставлением услуги практически отсутствует, государственный ценовой контроль отсутствует (хотя это напрямую повлияет на субсидии из бюджета), значительная часть услуг либо не предоставляется или предоставляется в неполном объеме, проконтролировать это жители не в состоянии", — отметил нардеп.

Также непонятным, как отметил Кучеренко, остается то, как вопреки закону в услуге на управление появилась "уборка придомовой территории" без согласования ее границ с жителями. Стоимость услуги после конкурса возрастает вдвое.

Напомним, что в Одесской области, как писал портал "Комментарии", в декабре 2024 года снизили тарифы на электроэнергию.



