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Кличко саботирует решение большинства: что столичные депутаты требуют от мэра Киева

Депутаты Киевсовета обратились к Кличко: что требуют

сегодня, 21:38
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Кречмаровская Наталия

Столичные депутаты напомнили Киевскому городскому голове Виталию Кличко о необходимости принятия решения, которое поддержало большинство в Киевсовете.

Кличко саботирует решение большинства: что столичные депутаты требуют от мэра Киева

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко напомнил, что 10 июня 2025 года во время пленарного заседания Киевского городского совета 74 депутата проголосовали за недоверие первому заместителю председателя КГГА Николаю Поворознику.

Столичный депутат пояснил, что в соответствии с Регламентом Киевского городского совета и действующим законодательством дальнейшие действия — исключительная ответственность Киевского городского головы. Витренко объяснил, что по состоянию на сегодняшний день решение об увольнении первого заместителя не подписано и не обнародовано.

Он потребовал депутатов — предоставить публичный ответ: каков текущий статус подписания и выполнения решения Киевского городского совета №08/279-382/ПР от 06.05.2025 об увольнении Николая Поворозника?

"Промедление со стороны городского головы можно расценивать как сознательную затяжку процесса и саботаж волеизъявления представительного органа местного самоуправления", — прокомментировал он ситуацию в Киевском городском совете.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что решение о Поворознике было продиктовано аморальным поведением чиновника. Витренко напомнил, что в День траура, когда город еще не оправился от российских обстрелов, когда еще разобрали завалы, вместо организации процесса расселения людей, помощи по преодолению последствий российских обстрелов, чиновник позволил себе празднование дня рождения на закрытой территории коммунального объекта. Об этом праздновании сообщили журналисты, опубликовав видео мероприятия.




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Источник: https://www.facebook.com/andrey.vitrenko.7/posts/pfbid02nkwzTSPf4iFwXcYingAj3EaMqqd2e5fe6ZfDM8cLYkirFW6SFbcSDRrK1EGPnyjUl
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