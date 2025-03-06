Кличко пытаются устранить: кто претендует на кресло столичного головы

Антикоррупционные органы взялись за Киев. Было бы лишним говорить, что коррупция в столице есть и процветает не один год. Однако Киев рассматривают не только как "лакомый кусок" земли и теневых схем, это и мощный рычаг политического влияния. Об этом говорится в расследовании журналистов издания "Зеркало недели", пишет портал "Комментарии".

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На Банковой еще в 2019 году хотела отстранить от власти Кличко, однако в то время на это так и не решились. Желание и возможности смены власти в Киеве немного затормозило полномасштабное вторжение.

“Однако война не переформатировала происходящее в Киевсовете. Правда, картины о коррупции теперь пишут не растительным маслом, а кровью”, — пишет издание.

СМИ, ссылаясь на депутата Киевсовета, приводит его объяснение: “В Киевсовете действует одна большая единая фракция. Все земельные вопросы рассматриваются пакетом по 150–300 решений. Выучить через несколько дней эти материалы физически невозможно. Голосуют по номерам решений, с бешеной скоростью, по несколько раз возвращаясь к тем решениям, на которые не хватило голосов. Дожимают все запланированные вопросы. Председатели комиссий не реагируют ни на какие замечания и реплики. Единичные оппозиционеры считаются городскими безумными. Все, как при Черновецком, только во время войны. Депутаты приходят исключительно нажимать кнопки в организованном хаосе, которым руководят конкретные люди”.

Здесь первенство отдают Комарницкому, сумевшему переформатировать процессы в Киевсовете "под себя".

Как пишет СМИ, Банковая сегодня не имеет устойчивого влияния на столичные власти. Некоторые ставленники на нужных должностях потеряли.

“Банкова панически искала способы зайти в Киев хозяйкой. Введение 5 марта 2022 года военной администрации столицы, начальником которой стал не Кличко, — первый тактический шаг ОПУ в новой военной стратегии захвата ресурсов (бюджет столицы в 2025 году — 90 млрд грн) и электората (более трех миллионов жителей) столицы”, — пишет издание.

Отмечается, что в феврале 2024 года была создана парламентская ВСК по Киеву, где ОПУ руками нардепов держал Кличко в напряжении, разбирая "проблемы Киева". А в декабре 2024-го, когда очень сильно запахло выборами, генерал Попка был заменен человеком системы: главой КГВА стал Тимур Ткаченко.

“Круг замкнулся. И сегодня на полную власть в столице претендует "марионетка" Банковой – выходец из коррупционной системы Киева. На этом фоне посты Тимура Ткаченко в Facebook о создании рабочей группы, которая начала разбираться с проблемами коррупции в Киеве, рассчитаны, мягко говоря, на лохов”, — отмечает издание.

В СМИ напомнили, что Ткаченко, ответственный за безопасность столицы, покинул ее в момент полномасштабного вторжения. Вернулся 15 марта, те снова уехали из Киева к середине апреля.

А что касается разоблачения коррупционных дел, то, как пишет издание, он также был замечен в теневых схемах.

Напомним, что портал "Комментарии" писал о крупном расследовании коррупции в Киеве.