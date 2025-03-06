Кличко пытаются устранить: кто претендует на кресло столичного головы

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Кречмаровская Наталия
Антикоррупционные органы взялись за Киев. Было бы лишним говорить, что коррупция в столице есть и процветает не один год. Однако Киев рассматривают не только как "лакомый кусок" земли и теневых схем, это и мощный рычаг политического влияния. Об этом говорится в расследовании журналистов издания "Зеркало недели", пишет портал "Комментарии".
Иллюстративное фото
На Банковой еще в 2019 году хотела отстранить от власти Кличко, однако в то время на это так и не решились. Желание и возможности смены власти в Киеве немного затормозило полномасштабное вторжение.
СМИ, ссылаясь на депутата Киевсовета, приводит его объяснение: “В Киевсовете действует одна большая единая фракция. Все земельные вопросы рассматриваются пакетом по 150–300 решений. Выучить через несколько дней эти материалы физически невозможно. Голосуют по номерам решений, с бешеной скоростью, по несколько раз возвращаясь к тем решениям, на которые не хватило голосов. Дожимают все запланированные вопросы. Председатели комиссий не реагируют ни на какие замечания и реплики. Единичные оппозиционеры считаются городскими безумными. Все, как при Черновецком, только во время войны. Депутаты приходят исключительно нажимать кнопки в организованном хаосе, которым руководят конкретные люди”.
Здесь первенство отдают Комарницкому, сумевшему переформатировать процессы в Киевсовете "под себя".
Как пишет СМИ, Банковая сегодня не имеет устойчивого влияния на столичные власти. Некоторые ставленники на нужных должностях потеряли.
Отмечается, что в феврале 2024 года была создана парламентская ВСК по Киеву, где ОПУ руками нардепов держал Кличко в напряжении, разбирая "проблемы Киева". А в декабре 2024-го, когда очень сильно запахло выборами, генерал Попка был заменен человеком системы: главой КГВА стал Тимур Ткаченко.
В СМИ напомнили, что Ткаченко, ответственный за безопасность столицы, покинул ее в момент полномасштабного вторжения. Вернулся 15 марта, те снова уехали из Киева к середине апреля.
А что касается разоблачения коррупционных дел, то, как пишет издание, он также был замечен в теневых схемах.
Напомним, что портал "Комментарии" писал о крупном расследовании коррупции в Киеве.
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