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Кличко прокомментировал строительство на Осокорках: Это компромиссное решение общества и власти

Виталий Кличко назвал застройку на Осокорках компромиссом между обществом, властью и инвесторами

13 марта 2025, 09:49
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Недилько Ксения

Мэр Киева Виталий Кличко назвал строительство жилого массива на Осокорках-Центральных компромиссным решением гражданского общества, инвесторов "Аркады" и власти.

Кличко прокомментировал строительство на Осокорках: Это компромиссное решение общества и власти

Виталий Кличко на Форуме «Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления»

"Мы нашли компромиссное решение – договор между всеми звеньями власти и гражданским обществом, чтобы часть этого парка оставить как природно-заповедную зону, а часть, которая уже просчитана и выделена под застройку, чтобы люди получили свое жилье", – сказал Кличко на Форуме "Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления".

По его словам, альтернативного варианта обеспечить инвесторов "Аркады" квартирами нет. При этом мэр гарантировал, что соседние с застройкой участки останутся объектами природно-заповедного фонда. Их предназначение – исключительно рекреационное.

Кличко напомнил, что за последние 10 лет в Киеве было создано более 600 га парковых зон. Насущным остается жилищный вопрос, ведь количество населения Киева растет. К примеру, в Киеве проживают 600 тысяч переселенцев. За последние 20 лет численность населения удвоилась, достигнув отметки в 4 млн. человек.

Как ранее сообщалось, в 2021 году инвесторы "Аркады", строительная компания Stolitsa Group, мэрия и центральные власти подписали Меморандум о достройке жилых домов обанкротившегося банка "Аркада", квартиры у которых приобрели более 10 тысяч инвесторов. Столичные власти гарантировали компании предоставить находящиеся в аренде "Аркады" земельные участки на Осокорках и их беспрепятственную застройку.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что власти Киева пытаются решить вопрос, связанный с движением общественного транспорта во время объявления воздушной тревоги. Мэр города Виталий Кличко настаивает на соблюдении запрета, а начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отмечает поиск возможностей отменить запрет.



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