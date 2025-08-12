Кличко пробивает дно: какой подарок мэр Киева сделал России

Столичный мэр Виталий Кличко неоднократно давал интервью западным СМИ и почти каждый раз вместо утверждения о несокрушимом духе и готовности к борьбе украинцев, фактически повторяет нарративы Кремля.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Своими высказываниями в эфире иностранных СМИ Кличко создает впечатление, что готовит страну к капитуляции. В то время, когда Киев должен быть символом силы и мужества, мэр столицы транслирует нарративы об “усталости” и “мире любой ценой”. Об этом заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.

"Может Кличко устал от ответственности, от мэрства и от всего, что с ним связано? Потому что создается впечатление, что он готовит не столицу, а самого себя – к политической капитуляции", — отметил столичный депутат.

По его словам, Кличко своей риторикой фактически подыгрывает российской пропаганде, которая годами пытается подготовить украинцев к "миру любой ценой".

"Это не просто безответственно — это опасно. Он должен помнить: чтобы он оставался мэром, чтобы он мог спокойно работать в своем кабинете, свою жизнь кладут наши военные. Каждый день. И пока они защищают страну, мэр столицы выходит в эфиры и уже "сдает" Бахмут и Курск, продвигая нарративы слабости", — пояснил Витренко.

Столичный депутат отметил: неудивительно, что видео его слов мгновенно подхватил и перепостил главный кремлевский пропагандист Соловьев.

"Потому что подобные месседжи — это подарок врагу. Киев не имеет права становиться трибуной для уныния. Он должен оставаться символом силы. И мэр — первый, кто обязан это помнить", — подчеркнул Витренко.

