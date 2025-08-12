Рубрики
Кречмаровская Наталия
Столичный мэр Виталий Кличко неоднократно давал интервью западным СМИ и почти каждый раз вместо утверждения о несокрушимом духе и готовности к борьбе украинцев, фактически повторяет нарративы Кремля.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Своими высказываниями в эфире иностранных СМИ Кличко создает впечатление, что готовит страну к капитуляции. В то время, когда Киев должен быть символом силы и мужества, мэр столицы транслирует нарративы об “усталости” и “мире любой ценой”. Об этом заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко.
По его словам, Кличко своей риторикой фактически подыгрывает российской пропаганде, которая годами пытается подготовить украинцев к "миру любой ценой".
Столичный депутат отметил: неудивительно, что видео его слов мгновенно подхватил и перепостил главный кремлевский пропагандист Соловьев.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что годы руководства Кличко привели к катастрофе.