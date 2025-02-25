Кличко поймали на манипуляции: в Киевсовете указали, какую информацию мэр скрыл от киевлян

В понедельник, 24 февраля, Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил долгожданную новость — движение по Южному мосту можно частично открыть для киевлян. Однако депутат Киевского городского совета Андрей Витренко отметил, что эта информация не совсем новая и принять такое решение можно было гораздо раньше.

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"Городской голова Киева Виталий Кличко вернулся из европейской командировки и заговорил о частичном открытии движения по Южному мосту. Кличко заявил, что после консультаций с военными есть возможность возобновить проезд в направлении "левый берег — правый берег". Однако эта инициатива звучит с опозданием”, – убежден депутат.

Витренко напомнил, что еще неделю назад начальник КГВА Тимур Ткаченко публично отмечал, что ограничения можно ослабить, разрешив проезд обычным киевлянам.

Депутат также акцентировал внимание на самом интересном моменте – оказывается, по данным военных, еще в ноябре 2024 года было согласовано частичное открытие моста. Однако городские власти игнорировали эту информацию, а мэр вышел с коммуникацией только после начальника КГВА.

Почему жители левого берега были вынуждены месяцами ждать логического решения, если все необходимые разрешения были получены еще в прошлом году? Очевидно, что реальное решение городских проблем для власти – не первоочередной приоритет”, — прокомментировал эффективность работы мэра Витренко.

Напомним, что скандальный Мост-волна в Киеве, как писал портал "Комментарии", не выдержал даже теплой зимы. Киевляне заметили, что мост "трещит" — перила моста местами начали расходиться.



