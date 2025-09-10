Кличко попал в очередной скандал: столичные депутаты требуют ответственности

История с вероятным повышением стоимости проезда в общественном транспорте набирает обороты. На днях стало известно, что столичные власти могут принять решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте из-за того, что у столичного бюджета забрали 8 млрд грн в пользу государственного. Доброволец ВСУ Олег Симороз раскритиковал такое вероятное решение, отметив, что бюджет Киева вообще позволяет сделать проезд в общественном транспорте бесплатным на время военного положения.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

В Киевском городском совете решили опередить вероятные решения властей – депутаты зарегистрировали проект решения Киевсовета о моратории на повышение тарифов в городском пассажирском транспорте. Об этом сообщил столичный депутат Андрей Витренко.

"От мэра Кличко мы снова слышим манипуляции о необходимости повышения тарифов на проезд в Киеве. Но правда в другом: проблема не в бюджете, а в бездарном управлении. Мы не позволим перекладывать последствия неэффективности киевской городской власти на плечи киевлян", — подчеркнул политик.

Витренко отметил, что киевляне живут в сложнейших условиях войны. И дополнительное финансовое давление – это преступление против громады.

"Мэр Кличко должен ответить за хаос в городском транспорте, а не придумывать новые "схемы" на проездах", — подчеркнул столичный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что проблема пробок в Киеве не решается годами — водители вынуждены много времени тратить в пробках. Ситуация ежегодно ухудшается, особенно осенью, когда заканчиваются отпуска и к привычной работе добавляются школы, детсады и университеты. Витренко рассказал, почему Киев стоит в сплошных пробках.



