Кличко попал в очередной скандал: столичные депутаты требуют ответственности

Кречмаровская Наталия
История с вероятным повышением стоимости проезда в общественном транспорте набирает обороты. На днях стало известно, что столичные власти могут принять решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте из-за того, что у столичного бюджета забрали 8 млрд грн в пользу государственного. Доброволец ВСУ Олег Симороз раскритиковал такое вероятное решение, отметив, что бюджет Киева вообще позволяет сделать проезд в общественном транспорте бесплатным на время военного положения.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
В Киевском городском совете решили опередить вероятные решения властей – депутаты зарегистрировали проект решения Киевсовета о моратории на повышение тарифов в городском пассажирском транспорте. Об этом сообщил столичный депутат Андрей Витренко.
Витренко отметил, что киевляне живут в сложнейших условиях войны. И дополнительное финансовое давление – это преступление против громады.
