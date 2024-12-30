Кличко попал в громкий скандал: почему киевляне против самой большой в Европе Ханукии

На днях в Киеве произошло событие, на котором присутствовал и мэр города Виталий Кличко. Он похвастался, что Киев "обошел" все европейские страны. Речь идет об установке в столице Украины самой большой в Европе Ханукии. Церемония зажигания свечей состоялась 25 декабря, когда в Украине отмечали Рождество Христово. На ней присутствовал и мэр Кличко.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Киевлян возмутила такая ситуация — определяют два острых вопроса: почему Ханукию задали на Майдане Незалежности и кто финансировал ее установление.

Первый вопрос вызвал большой скандал – против установления Ханукии на Майдане Незалежности высказались и рядовые граждане, и публичные деятели. В КГГА сообщили, что место установки меноры Хануки – традиционное. Однако при ее монтаже уже возникли споры. "Несколько граждан потребовали у монтажников разрешение мэрии на установление малой архитектурной формы. Документом остались недовольны и требовали прекратить монтаж меноры”, — говорилось в сюжете “ТСН”.

С резкой критикой установки меноры на Крещатике выступила певица Катя Чили.

“В центре украинского государства в столице Украины во время войны за Украину должен быть установлен символ украинского Рождества. Не другие символы. И не символы других народов. При всей толерантности, уважении и уважении. Почет впервые должен быть своей земле, своему народу и своим традициям, которые охраняют это государство и народ”, — объяснила она свое мнение.









“Я тоже считаю ханукию на Майдане неуместной. Я украинец, я еврей, я атеист. И я не люблю какие-либо церковные праздники. Но дома мы отмечали (или праздновали?) Рождество и Хануку. Просто семьей ужинали. Мой посыл такой – если можно на Майдане Хануку, почему так же не могут ромы, татары, мусульмане ставить свои символы?”, — убежден бизнесмен Гарик Корогодский.









Другой вопрос – финансирование установления самой большой Ханукии в Европе. В КГГА отметили, что "установила менору Федерация еврейских общин Украины при содействии городских властей". Однако о средствах речь не идет. В прошлом году по этому вопросу возник скандал – в сети распространяли документ якобы об оплате 17 млн грн по НДС за установку Ханукии в Киеве. Тогда в КГГА опровергли эту информацию и отметили, что “одна и та же менора уже несколько лет подряд устанавливается в центре Киева Федерацией еврейских общин Украины к празднованию Хануки. И деньги из городского бюджета на это не выделяются.

Однако в 2023 году речь шла об одной и той же меноре. А как насчет самой большой в Европе? О финансировании установления не сообщается ни на сайте КГГА, ни на сайте Федерации еврейских общин Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что произошло на Рождественский вечер в Британии.