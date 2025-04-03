Кличко подложил свинью Ткаченко: как мэр Киева защищается от военной администрации

Киевский городской голова Виталий Кличко проталкивает решение, лишающее Киевскую городскую военную администрацию права издавать распоряжения. Такое право Кличко передаёт себе. О таких изменениях в полномочиях властей в столице рассказал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Фото портал "Комментарии"

"Виталий Владимирович, забрать полномочия у начальника военной администрации во время военного положения может только тот, кто его туда назначил. А не тот, кто забыл, что Киев – это не частная компания", – пояснил Ткаченко.

По словам начальника КГВА, за последнее время по инициативе военной администрации удалось:

частично разблокировать работу транспорта во время тревог,

эвакуировать сгоревшие и заброшенные автомобили с улиц,

запустить системный мониторинг бюджетных расходов и тендеров в столице.

"Не нравится, что кто действительно работает на людей? Если так, как вы руководите заседаниями Киевсовета, руководить всем государством — то это, знаете, не лучшая предвыборная реклама", — отметил Ткаченко.

Причиной обращения начальника КГВА стало голосование 3 апреля Киевгорсовета. 62 депутата проголосовали за проект решения о внесении изменений и дополнений в некоторые решения Киевского городского совета. В документе предлагается, чтобы реализация полномочий исполнительного органа Киевсовета, которым является Киевская городская государственная администрация, проходила только за подписью городского головы, пишет издание "Суспільне".

В начале марта этот проект решения подал городской голова Виталий Кличко.

Депутат Алина Михайлова пояснила, что Киевсовет проголосовал за фактическое подчинение Киевской городской военной администрации Виталию Кличко. Теперь, по словам депутата, без его подписи нельзя выдавать распоряжения.

Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", обостряется война между государственной и военной администрациями.



