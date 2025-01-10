Кличко оставляет киевлян без отопления: Киев превратил в "сплошной фильм катастрофу"

В столице за сутки произошло два прорыва теплосетей — жильцы домов остались без отопления.

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Ситуация с сетями теплоснабжения в Киеве остается сложной. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко убежден, что мэр Кличко постоянно подвергает жителей опасности, превратив за годы своего правления Киев в сплошной фильм катастрофу.

"Никакого проекта масштабной реконструкции и капитальной замены коммуникаций за 11 лет не было представлено широкой общественности", — отметил он.

Во время ремонта теплосети киевляне остались без отопления. В КП "Киевтеплоэнерго" сообщили, что три медицинских учреждения и шесть домов будут обогревать с помощью передвижных мобильных котельных до момента полноценного восстановления теплоснабжения.

“Котельные полностью автономны, а их мощности хватает для стабильного обогрева помещений в случае чрезвычайных ситуаций. Такое оборудование уже не раз использовалось коммунальными службами в подобных кризисных случаях, поэтому их эффективность и надежность доказана на практике”, — говорится в сообщении компредприятия.

Однако на практике ситуация другая – жители дома, возле которого накануне произошла авария, жалуются, что в квартире холодно. К тому же рассказывают, что авария на этом месте случается не в первый раз — ремонтируют, однако результаты неутешительные.

Напомним, что сегодня в Киеве, как писал портал "Комментарии", произошел новый прорыв теплосети во дворовом проезде на зеленой зоне по адресу ул. Липковского 41/43. Без отопления остались жители четырех домов.



