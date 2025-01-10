Кличко оставляет киевлян без отопления: Киев превратил в "сплошной фильм катастрофу"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В столице за сутки произошло два прорыва теплосетей — жильцы домов остались без отопления.
Фото портал "Комментарии"
Ситуация с сетями теплоснабжения в Киеве остается сложной. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко убежден, что мэр Кличко постоянно подвергает жителей опасности, превратив за годы своего правления Киев в сплошной фильм катастрофу.
Во время ремонта теплосети киевляне остались без отопления. В КП "Киевтеплоэнерго" сообщили, что три медицинских учреждения и шесть домов будут обогревать с помощью передвижных мобильных котельных до момента полноценного восстановления теплоснабжения.
Однако на практике ситуация другая – жители дома, возле которого накануне произошла авария, жалуются, что в квартире холодно. К тому же рассказывают, что авария на этом месте случается не в первый раз — ремонтируют, однако результаты неутешительные.
Напомним, что сегодня в Киеве, как писал портал "Комментарии", произошел новый прорыв теплосети во дворовом проезде на зеленой зоне по адресу ул. Липковского 41/43. Без отопления остались жители четырех домов.
Новости