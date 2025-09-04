Кличко не поздоровится: нардеп обратился в суд из-за решения столичных властей

В Киеве почти вдвое возросла стоимость услуги управления многоквартирными домами. Тариф был повышен после проведения конкурсов на избрание управляющих многоквартирных домов. В марте начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко анонсировал упразднение распоряжения КГВА, согласно которому эти конкурсы проводились. Однако киевляне продолжают получать платежки по установленным в марте тарифам.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко сообщил, что подал иск в КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Печерского района". По его словам, на днях Печерский районный суд г. Киева открыл производство, а первое судебное заседание назначено уже на ноябрь.

В иске, как рассказал народный депутат, всего два простых и абсолютно понятных требования:

1) Провести перерасчет платы за услуги по содержанию и управлению домом, начиная с 01.01.2023 года – с момента, когда вступила в силу моя правка об освобождении от оплаты за неоформленную придомовую территорию.

2) Исключить стоимость таких услуг из будущих начислений.

"Да, этот конкретный иск касается лишь одного адреса. Но вместе с юристами мы уже прорабатываем образец заявления и запросов для всех, кто тоже готов отстаивать свои права в суде, и в ближайшее время обнародуем их на наших ресурсах с дополнительными разъяснениями. Кстати, я собираюсь однозначно выиграть этот суд и призываю желающих сделать то же самое”, — объяснил он свою позицию.

Политик убежден, если несогласных с решением столичных властей будет достаточное количество, КГГА придется признать свою ошибку и действовать в рамках закона.

"Отмечу: мы не воюем с дворниками и мастерами ЖЭКов. Мы боремся за справедливость и соблюдение закона, чтобы люди не платили за то, чего у них на самом деле нет. Потому что по закону содержать свою территорию должен собственник — то есть город. Или эта плата может быть включена в счета ТОЛЬКО С НАШЕГО СОГЛАСИЯ в пределах, согласованных с нами. КГГА и РГА не имели права включать эти территории в конкурсную документацию без нашего согласия! Но КГГА давно пренебрегает законом в сфере ЖКУ, и мы все это хорошо знаем!”, — подчеркнул народный депутат.

