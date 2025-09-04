Кличко не поздоровится: нардеп обратился в суд из-за решения столичных властей

Рубрики
В Киеве почти вдвое возросла стоимость услуги управления многоквартирными домами. Тариф был повышен после проведения конкурсов на избрание управляющих многоквартирных домов. В марте начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко анонсировал упразднение распоряжения КГВА, согласно которому эти конкурсы проводились. Однако киевляне продолжают получать платежки по установленным в марте тарифам.
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко сообщил, что подал иск в КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Печерского района". По его словам, на днях Печерский районный суд г. Киева открыл производство, а первое судебное заседание назначено уже на ноябрь.
В иске, как рассказал народный депутат, всего два простых и абсолютно понятных требования:
1) Провести перерасчет платы за услуги по содержанию и управлению домом, начиная с 01.01.2023 года – с момента, когда вступила в силу моя правка об освобождении от оплаты за неоформленную придомовую территорию.
2) Исключить стоимость таких услуг из будущих начислений.
Политик убежден, если несогласных с решением столичных властей будет достаточное количество, КГГА придется признать свою ошибку и действовать в рамках закона.
