Кличко "на растяжке": депутаты не оставили шансов мэру Киева

Киевский городской совет 10 июня выразил недоверие первому заместителю председателя КГГА Николаю Поворознику. Столичный депутат Андрей Витренко объяснил, почему это важное решение и что будет происходить дальше.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

По его словам, решение было продиктовано аморальным поведением чиновника. Витренко напомнил, что в День траура, когда город еще не оправился от российских обстрелов, когда еще разобрали завалы, вместо организации процесса расселения людей, помощи по преодолению последствий российских обстрелов, чиновник позволил себе празднование дня рождения на закрытой территории коммунального объекта. Об этом праздновании сообщили журналисты, опубликовав видео мероприятия.

Политик объяснил, что депутаты считают эти действия абсолютно безнравственными.

Витренко рассказал, что согласно процедуре, Кличко должен в течение 5 дней подписать решение, а в течение 20 дней — обнародовать его и направить в Кабинет министров, который должен принять решение об увольнении первого заместителя председателя КГГА по представлению городского головы.

Впрочем, возможен и другой сценарий. Витренко объяснил, что Виталий Кличко может ветировать решение Киевсовета, чем продемонстрирует толерантность к позорному поведению высших должностных лиц столицы. В таком случае для преодоления вето депутатам придется собрать не менее 80 голосов.

"Надеемся, что Виталий Кличко прислушивается к мнению общины и депутатского корпуса, а новый первый заместитель, кто бы это ни был, будет соответствовать высоким стандартам морально-деловых качеств", — подытожил столичный депутат Андрей Витренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на четвертом году полномасштабной войны в Киеве нет четких алгоритмов, как действовать после обстрелов.



