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Кино на парковке: в Киеве запускают бесплатные автосеансы украинских фильмов

На Оболони под открытым небом будут бесплатно показывать украинские фильмы

25 июня 2025, 13:48
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Ткачова Марія

В Киеве, на парковке супермаркета "Сильпо" в Оболонском районе, стартует серия бесплатных кинопоказов под открытым небом. Зрители смогут просматривать украинское кино, не выходя из авто.

Кино на парковке: в Киеве запускают бесплатные автосеансы украинских фильмов

Кино на парковке — Сильпо

Кинопоказы будут проходить каждую пятницу и субботу. В программе украинские ленты разных лет: как классика, так и современное кино. Проект откроется уже 28 июня, первой лентой станет документальный фильм "Усатый фанк" — история украинской музыки 1970-х, яркая, стилизованная и полная ностальгии.

Импровизированный автокинотеатр рассчитан на 40 машин, поэтому желающим стоит приезжать раньше времени. Во время просмотра можно будет заказать снеки и напитки — меню доступно через QR просто с авто.

Это не первая подобная инициатива от Сильпо. Компания регулярно поддерживает украинское кино, музыку и культурные события, адаптируя их под формат городской жизни. В то время, когда вечера часто полны тревог, такие инициативы становятся пространством тепла, встреч и общей памяти.

Показы будут проходить в любую погоду. В случае дождя зрители смогут остаться в автомобиле, а организаторы обещают — звук и картинка не подведут.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Константиновке на Донетчине крайне сложная ситуация из-за близости фронта. Город на грани гуманитарной катастрофы, отмечает начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин. Из-за обстрелов почти половина города — без света. 1,9 тыс. домов в Сантуриновке остаются без газа, возобновить его подачу невозможно. Водоснабжение — один раз в сутки с 17:00 до 20:00, всего 20–25% от потребности.



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Источник: https://silpo.ua/events/groups/festyrudzy-fary-popkorn-kino
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