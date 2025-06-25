Кино на парковке: в Киеве запускают бесплатные автосеансы украинских фильмов

В Киеве, на парковке супермаркета "Сильпо" в Оболонском районе, стартует серия бесплатных кинопоказов под открытым небом. Зрители смогут просматривать украинское кино, не выходя из авто.

Кино на парковке — Сильпо

Кинопоказы будут проходить каждую пятницу и субботу. В программе украинские ленты разных лет: как классика, так и современное кино. Проект откроется уже 28 июня, первой лентой станет документальный фильм "Усатый фанк" — история украинской музыки 1970-х, яркая, стилизованная и полная ностальгии.



Импровизированный автокинотеатр рассчитан на 40 машин, поэтому желающим стоит приезжать раньше времени. Во время просмотра можно будет заказать снеки и напитки — меню доступно через QR просто с авто.



Это не первая подобная инициатива от Сильпо. Компания регулярно поддерживает украинское кино, музыку и культурные события, адаптируя их под формат городской жизни. В то время, когда вечера часто полны тревог, такие инициативы становятся пространством тепла, встреч и общей памяти.



Показы будут проходить в любую погоду. В случае дождя зрители смогут остаться в автомобиле, а организаторы обещают — звук и картинка не подведут.



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