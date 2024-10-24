Киевский ТЦК заказал ремонт более чем на 5 млн грн: что планируют ремонтировать

В столице планируется провести ремонт в Киевском ТЦК и СП. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на тендер, размещенный на платформе Prozorro.



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Тендер на капитальный ремонт зала для еды столовой Сборного пункта Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки объявил Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Ожидаемая стоимость составила 5 389 124,79 грн. Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг определен до 31 декабря 2024 года.

Ремонт предусматривает 88 видов работ – от отбивки штукатурки до установки трубопровода водоснабжения, вентиляции, светильников, новых стальных отопительных радиаторов и перегородок. Также за эти средства планируется установить подвесной потолок, установить розетки и светильники.

Аукцион был проведен 9 октября. На торги пришли две компании.













Победителем определили ООО "БК БУД ПЛЮС" #43500029 с предложением 5 050 525,15 грн с НДС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская пропаганда почти ежедневно распространяет различные фейки по ситуации в Украине. "Работа" ведется как в украинском, так и в международном информационном пространстве. Одним из таких фейков является информация об усилении рядов ТЦК и СП иностранными военными.

"Вражеская пропаганда распространяет фейковое видео от имени платформы UNITED24 с утверждением, что Украина в декабре 2024 года планирует привлечь к работе в ТЦК и СП польских военных", — сообщают в Центре.

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