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Киевский ТЦК заказал ремонт более чем на 5 млн грн: что планируют ремонтировать

Столовую планируют отремонтировать до конца года

сегодня, 14:07
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Кречмаровская Наталия

В столице планируется провести ремонт в Киевском ТЦК и СП. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на тендер, размещенный на платформе Prozorro.

Киевский ТЦК заказал ремонт более чем на 5 млн грн: что планируют ремонтировать

Иллюстративное фото

Тендер на капитальный ремонт зала для еды столовой Сборного пункта Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки объявил Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Ожидаемая стоимость составила 5 389 124,79 грн. Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг определен до 31 декабря 2024 года.

Ремонт предусматривает 88 видов работ – от отбивки штукатурки до установки трубопровода водоснабжения, вентиляции, светильников, новых стальных отопительных радиаторов и перегородок. Также за эти средства планируется установить подвесной потолок, установить розетки и светильники.

Аукцион был проведен 9 октября. На торги пришли две компании.

Киевский ТЦК заказал ремонт более чем на 5 млн грн: что планируют ремонтировать - фото 2


Победителем определили ООО "БК БУД ПЛЮС" #43500029 с предложением 5 050 525,15 грн с НДС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская пропаганда почти ежедневно распространяет различные фейки по ситуации в Украине. "Работа" ведется как в украинском, так и в международном информационном пространстве. Одним из таких фейков является информация об усилении рядов ТЦК и СП иностранными военными.

"Вражеская пропаганда распространяет фейковое видео от имени платформы UNITED24 с утверждением, что Украина в декабре 2024 года планирует привлечь к работе в ТЦК и СП польских военных", — сообщают в Центре.

Подробнее о новых выдумках россиян читайте по ссылке.




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Источник: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-09-24-014795-a
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