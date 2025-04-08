"Киевом руководит мафия": кто хочет стать заместителем Кличко вместо Бондаренко

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Кречмаровская Наталия
В Киевском городском совете депутаты во вторник, 8 апреля, анонсировали историческое голосование за отставку заместителя городского головы — секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко.
Депутаты КГС предлагают отправить в отставку заместителя Кличко. Фото "Комментарии"
Депутат Киевского городского совета Ксения Семенова объяснила, что голосование за отставку Бондаренко будет.
По ее словам, главное, что мэр на месте.
Напомним, что на главы столичных чиновников, как писал портал "Комментарии", посыпались неприятности — проблемы, которые Киевский городской голова Виталий Кличко "не замечал" годами, "поднялись на поверхность". В столице не утихает коррупционный скандал в бюджетной и земельной сферах, анонсированы проверки в сфере пассажирских перевозок, столичные депутаты требуют отставки заместителя Кличко. Ко всему этому инициировано расследование в отношении так называемой "частной армии Кличко".
Депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил об инициативе создать временную контрольную комиссию, которая должна проверить деятельность коммунальной организации "Муниципальная охрана".
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