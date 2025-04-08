"Киевом руководит мафия": кто хочет стать заместителем Кличко вместо Бондаренко

В Киевском городском совете депутаты во вторник, 8 апреля, анонсировали историческое голосование за отставку заместителя городского головы — секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко.

Депутаты КГС предлагают отправить в отставку заместителя Кличко. Фото "Комментарии"

Депутат Киевского городского совета Ксения Семенова объяснила, что голосование за отставку Бондаренко будет.

"Будет 61. Потому что каждый хочет снова поторговаться за должность секретаря. Дмитрий Белоцерковец очень хочет, очень старается выступать на заседаниях. Андрей Странников очень хочет, сидит по левую руку в президиуме. Владимир Прокопов очень хочет, глава фракции друга и партнера. Другие хотят что-то попросить за поддержку кандидатов. В общем, это нормальный политический процесс. Если игнорировать тот факт, что городом управляет мафия”, — отметила Семенова.

По ее словам, главное, что мэр на месте.

"А исполнителей схемы можно менять как перчатки. С этим у команды мэра проблем никогда не было", — подытожила депутат.

Напомним, что на главы столичных чиновников, как писал портал "Комментарии", посыпались неприятности — проблемы, которые Киевский городской голова Виталий Кличко "не замечал" годами, "поднялись на поверхность". В столице не утихает коррупционный скандал в бюджетной и земельной сферах, анонсированы проверки в сфере пассажирских перевозок, столичные депутаты требуют отставки заместителя Кличко. Ко всему этому инициировано расследование в отношении так называемой "частной армии Кличко".

Депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил об инициативе создать временную контрольную комиссию, которая должна проверить деятельность коммунальной организации "Муниципальная охрана".